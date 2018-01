‘Si me vuelven a gritar, vengo y nos damos en la jeta’: Horacio Serpa

En video quedó registrado el momento en el que el senador de la República, Horacio Serpa, protagoniza una acalorada discusión con un ciudadano que lo increpó a la entrada de la Gobernación de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, para lanzarle señalamientos por corrupción.

“Tengan cuidado con lo que dicen, no me voy a dejar faltar el respeto (…) si me vuelven a gritar, vengo y nos damos en la jeta”, respondió el congresista por el partido Liberal.

En #Bucaramanga, frente a la entrada de la Gobernación de Santander, varios ciudadanos increparon a Horacio Serpa, acusándolo de corrupción. pic.twitter.com/jeD2ibIY9y — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 29 de enero de 2018

En declaraciones tras el incidente que se registró la mañana de este lunes, Serpa, quien fue gobernador de Santander, indicó que no conoce a la persona que lo abordó para reclamarle cuando llegaba a la Gobernación con tres amigos.



“Yo les dije amablemente que estaba cumpliendo con una actividad, no tenían que meterse conmigo. Volví a subir, di la espalda y siguieron insultándome, entonces me devolví. Lamento que hubiera ocurrido ese incidente, pero si a la persona más paciente que soy yo lo hacen salir de casillas, es peligroso, cómo será con otra persona (…) A mí me tienen que respetar en todo momento, como yo lo hago”, dijo el Senador.

BUCARAMANGA