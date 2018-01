Senador Cabrales denunció ante CIDH y ONU inseguridad en Córdoba

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas denunció el senador del Centro Democrático Daniel Cabrales, los brotes de inseguridad que vive el departamento de Córdoba, que en los últimos meses ha generado desplazamiento de campesinos y aumento en la extorsión.



Según Cabrales, quien es oriundo de Montería, los grupos armados como el Eln y las bandas criminales están asediando a las comunidades rurales, especialmente en el sur del departamento donde se han venido presentando los mayores casos.

Aseguró el congresista que a raíz de la tensa situación decidió acudir a los organismos internacionales, con el fin de lograr una restauración de la seguridad ciudadana. Aseguró que sus aseveraciones están sustentadas en el informe presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo, en el que advierte sobre la tensa situación por las diferentes formas de violencia.

Ambos grupos criminales estarían siendo financiados por el cartel de Sinaloa para poder consolidarse y seguir expandiéndose FACEBOOK

TWITTER

“El Eln sigue fortaleciéndose en asocio con el Clan del Golfo, el cual, según el documento de la Defensoría, es el principal responsable de toda una ola de terror y muerte ejercida en contra de estos habitantes. Ambos grupos criminales estarían siendo financiados por el cartel de Sinaloa para poder consolidarse y seguir expandiéndose”, afirma el senador.



Lamentó igualmente, que pese a los reiterativos llamados al gobierno nacional para que se incremente el pie de fuerza, no se han logrado adelantar operaciones que contribuyan a restablecer el orden público.



El congresista sostuvo de la misma forma, que es ilógico seguir insistiendo ante un “gobierno ciego de las necesidades del pueblo. Atendiendo el panorama de riesgo que padece la población de Tierralta y con el ejemplo del proceso con las Farc, sabemos que no actuará como debe ser con el ELN, por eso acudimos a instancias internacionales”.



Cabrales aseguró que el Eln y el Consejo Nacional de Paz insisten en que se retome un cese al fuego bilateral, “desconociendo que mientras tanto esta guerrilla se fortalece militarmente para seguir en el narcotráfico y ejerciendo violencia a la comunidad, especialmente la de Tierralta”.

‘El Clan del Golfo’ está ocupando los territorios antes dominados por las Farc y varios comandos son liderados por ex Farc”, puntualizó.