Sellaron 40 hoteles y hostales en Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta realizó el sellamiento de 40 hoteles y hostales ubicados en El Rodadero, Taganga y el Centro Histórico por no cumplir con el Registro Nacional de Turismo (RNT), seguridad industrial y otros requisitos legales para funcionar como establecimientos de hospedaje.



Los operativos iniciaron el lunes en la calle 10 entre carreras 4 y 5 y fueron liderados por el alcalde Rafael Martínez, en compañía del secretario de Gobierno, Luis Guillermo Rubio; la gerente de Proyectos Turísticos, Aura Herrera; y el secretario de Planeación; Francisco García Rentería.

También participaron la comandante de la Policía Metropolitana, coronel Sandra Vallejos; y funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Migración Colombia y la Unidad Defensora del Espacio Público (Udep).

“Estamos en una ciudad que vive del turismo y tenemos que pasar de la informalidad a la formalidad. Aprovechando que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Viceministerio de Turismo le están dado la mano a la ciudad, hemos empezado con estas campañas de formalización. Estamos inspeccionando una serie de hostales que no solo no cumplen con el Registro Nacional de Turismo, sino con las condiciones mínimas de salud, seguridad e incluso de accesibilidad”, dijo Martínez.



Los establecimientos permanecerán cerrados por 30 días hasta que cumplan con los planes de mejoramiento para ofrecer el servicio de alojamiento. El Alcalde expresó que otros 350 establecimientos turísticos se encuentran en proceso de revisión.



En los operativos se encontraron otras anomalías como que algunos de estos hoteles y hostales no contaban con permisos para el uso de suelo, no estaban registrados en la Cámara de Comercio y hospedaban a ciudadanos venezolanos indocumentados.



“Algunos de los hoteles cerrados ni siquiera contaban con un registro único de huéspedes; es decir, que un delincuente podía alojarse sin dejar rastro”, agregó Martínez.

Con estas campañas se busca regular la hotelería informal o ‘parahotelería’, que compite de forma desleal con la hotelería formal porque no pagan impuestos ni cumplen con los requisitos de ley y ofrecen tarifas más baratas. “Vamos a exigir el cumplimiento de todas las normas, entre ellas la formalización laboral, en aras de garantizar igualdad en la competencia”, expresó el mandatario.



