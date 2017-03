Investigan secuestro de ingeniera que trabajaba en el Catatumbo

Un grupo de investigadores del Gaula, Sijín y Sipol de la Policía de Norte de Santander adelanta labores de inteligencia para dar con el paradero de la ingeniera agroindustrial, Yuri Katherine Higuera, quien fue secuestrada el pasado 17 de marzo, en el municipio de Tibú (Norte de Santander).

Desde ese día, Juan Enrique Higuera desconoce el paradero de su hija, de 31 años, que estaba vinculada a la empresa Dumian Agroindustrial, ubicada en el barrio Los Pinos de esa población nortesantandereana.



Según las autoridades, la víctima fue abordada por hombres, que armados y vestidos con prendas hurtadas de funcionarios de Ecopetrol, irrumpieron en las oficinas de esta compañía palmicultora del Catatumbo para arrebatarle su libertad.



“Estamos con toda la parte investigativa para poder ubicarla y establecer si esto tiene algún fin económico. Fue sacada de su lugar del trabajo, por dos o tres hombres. Esta información la recibimos tardía, un día después del secuestro. Sin embargo, con un grupo de acción unificada ya estamos trabajando para su liberación”, aseguró el coronel William Arias Valencia, comandante (e) de la Policía de Norte de Santander.



La profesional llevaba seis meses trabajando en esta localidad nortesantandereana y durante su estancia, realizaba desplazamiento por fuera del centro urbano del municipio, adelantando trabajos con comunidades rurales, en especial madres cabeza de hogar.

“Desde el 15 de marzo, no tengo vida propia, no duermo, ni quiero comer, es una angustia que me invade el alma, porque cada segundo pienso en donde tendrán a mi hija”, relató el padre de la víctima.



A lo largo de los ochos días que ha durado el cautiverio de su hija, él recibió la llamada de los presuntos captores exigiendo una suma millonaria de dinero por la liberación de su familiar.



“Nosotros no tenemos dinero, mi familia es humilde y tristemente mi hija ha quedado en medio de un enfrentamiento entre una empresa y un grupo, que al final nos duele solamente a nosotros”, señaló el pariente.



En la comunicación, los presuntos secuestradores se identificaron como miembros de la columna ‘Pedro Echeverry’ del reducto guerrillero del Epl, más conocido como ‘Los Pelusos’.



Nosotros no tenemos dinero, mi familia es humilde y tristemente mi hija ha quedado en medio de un enfrentamiento entre una empresa y un grupo FACEBOOK

TWITTER

Al grupo ilegal que presuntamente tiene secuestrada a esta profesional, las autoridades le atribuyeron el asesinato del capitán Víctor Miguel Benavides Hernández, comandante de la Sijín de Norte de Santander, que el pasado fin de semana fue abaleado mientras adelantaba un operativo de inteligencia en zona rural del municipio de Tibú.



De igual forma, las autoridades adelantan la búsqueda del labriego José Leal López y su hija, Darly Andrea Leal Ortega, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 12 de marzo. Fueron vistos por última vez en una finca ganadera, a las afueras del municipio de Arboledas, en Norte de Santander.



CÚCUTA