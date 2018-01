Secretaria de Educación de Santander denunció amenazas en su contra

La secretaria de Educación de Santander, Doris Elisa Gordillo, denunció que el pasado sábado, mediante un mensaje de texto a su celular, recibió una amenaza contra su integridad física a nombre de supuestos campesinos de la región, que aseguran que si no se gestionan los debidos pagos atrasados de algunos trabajadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, correspondientes al segundo semestre del 2017 y que en estos momentos se encuentran pendientes, la funcionaría estaría sufriendo consecuencias en “su salud mental y física

“Estimada doctora, buenas tardes, le hablan los campesinos de Santander. No aguantamos la incompetencia e ineptitud de su perverso equipo PAE. Advertimos que si perdemos nuestro dinero no nos quedaremos esperando que vengan nuestros deudores a matarnos, habrá consecuencias y recaerán en los culpables. Así que doctora, por su salud mental y física, gestione el pago, no juegue con la comida de los pobres. Está advertida”, señala el texto de la amenaza recibida por la funcionaria.

Al momento, la Secretaria informó que las autoridades locales están al tanto de la situación, adelantando la debida investigación para dar con los posibles autores de dicha intimidación.



Por otra parte, argumenta que ya se están realizando los trámites para responder por los pagos pendientes a los trabajadores, a quienes se les adeudan parte de sus sueldos correspondientes al último semestre del PAE 2017, ejecutado por el operador Alimentando a Santander.

“No depende de Doris Gordillo exactamente el pago sino de unos protocolos que se deben tener, y quiero decirle a quien me está amenazando que no podemos convertir en una batalla algo que se puede solucionar debidamente, como tiene que ser”, indicó la delegada.



Según el organismo, hasta la fecha se han gestionado más de 7 mil millones de pesos para responder a los saldos pendientes, dicho dinero, que es girado al operador encargado del Programa, pretende cancelar los atrasos respectivos de agosto y septiembre. Sin embargo, dejó claro que siguen pendientes los sueldos de octubre, noviembre y primeros días de diciembre.



Desde la entidad departamental, se aseguró que los incumplimientos en el giro de recursos, corresponde a que la interventoría no ha entregado la liquidación del contrato.

PAE 2018 aún no inicia

En lo que va corrido de este año, cerca de 100.000 estudiantes de los 82 municipios no certificados de Santander (se excluyen Barrancabermeja y los del área metropolitana de Bucaramanga) no han sido atendidos por el debido Plan de Alimentación Escolar.



Esta situación es consecuencia de las demoras que se dieron en la adición de recursos por parte del Gobierno Nacional, lo cual, ha ocasionado la postergación de la adjudicación del contrato al operador que sea seleccionado en ese departamento.



No obstante, se espera que a más tardar el 21 de febrero se firme el convenio, que tiene un valor de 22.000 millones de pesos para su funcionamiento, en ese sentido, el operador necesitaría al menos unos 10 días para el iniciar con la actividades previstas en la atención alimentaria.



Por el momento, la Secretaría de Educación ha hecho un llamado a las diferentes veedurías y comunidad en general, para que participen activamente en el proceso de adjudicación, con sus observaciones.



BUCARAMANGA