‘La Ciénaga Grande necesita acciones urgentes’

La secretaria general de la Convención Ramsar, Martha Rojas, dijo que la inclusión de la Ciénaga Grande de Santa Marta en el Registro Montreux, en el que están inscritos 48 humedales en estado crítico en el mundo, no debe ser visto como una “lista de pecadores” o “lista negra", sino como una oportunidad para buscar más apoyo para la recuperación de este complejo lagunar de importancia internacional.



“Cuando un Gobierno decide incluir uno de esos sitios Ramsar en la lista de Montreux es una forma de darle prioridad, visibilidad y a veces ayuda para lograr atención desde el punto de vista de la toma de decisiones y poder atraer recursos”, dijo Rojas, quien dictó el pasado viernes una conferencia en la Universidad del Magdalena.

La científica colombiana aseguró que ante el grave estado de la Ciénaga Grande es urgente que se tomen las acciones necesarias para su recuperación, por eso la misión de asesoramiento de la Convención Ramsar, que visitó en agosto de 2016 el complejo lagunar, recomendó su inclusión en el Registro Montreux.



“La Ciénaga ha vivido situaciones difíciles desde hace muchísimos años y lo que se está viendo es una situación crítica en términos de la dinámica hidráulica, de los intercambios entre el agua dulce y salada, los acuíferos están perdiendo su capacidad y si las cosas no cambian la Ciénaga va a colapsar”, expresó.



Y advirtió que los problemas de la Ciénaga no se pueden solucionar solo con un Ministerio, sino que requieren la articulación y concertación entre las diferentes instancias del Estado y actores productivos.



Para que la Ciénaga Grande sea inscrita en el Registro Montreux, el Ministerio de Ambiente tuvo que llenar un formato explicando las condiciones en que se encuentra este humedal y posteriormente a través de la Cancillería enviará un oficio remitiendo esa información a la Secretaría General de la Convención Ramsar.



La Secretaria General de la Convención Ramsar también estuvo el sábado en un recorrido por la Ciénaga Grande y los pueblos palafitos de Buenavista y Nueva Venecia, en compañía de la decana de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena, Sandra Vilardy; el presidente del Senado, Efraín Cepeda; el presidente del Foro Nacional Ambiental, Manuel Rodríguez, y funcionarios del Invemar, Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).



Tras el recorrido de más de seis horas, Cepeda manifestó su asombro por los abusos en la Ciénaga Grande como la desviación del agua del río Aracataca para los cultivos de palma y banano.



“Hoy encontramos que no hay acciones concretas que produzcan el intercambio de agua entre el mar y las aguas dulces de la Ciénaga y vemos también que los dragados que se han hecho a los cuerpos de agua dulce que bajan de la Sierra Nevada tampoco producen resultados”, expresó Cepeda.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA