Se reiniciará proceso de elección de director de la Cárder

Tras la decisión del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira de declarar improcedente la acción de tutela instaurada por Juan Guillermo Salazar Pineda, quien aspira al cargo de director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder), el proceso de elección del director de esa entidad se reiniciará

mañana.

“No se presta a duda alguna naturaleza que el Acuerdo 006 del 13 de marzo de 2018, por el cual se ordena la apertura de una nueva convocatoria, establece los parámetros y el cronograma para la designación del director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Cárder), para lo que resta del periodo institucional 2016-2019”, explicó el juez en su sentencia.



El operador judicial concluyó además que el Acuerdo 006, expedido por el consejo directivo de la Cárder, “es un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, ya que no se apuntala hacia una cuestión frente a determinado sujeto, no, es dirigida a todo un entorno, general por demás”.



Además de declarar improcedente la acción de tutela, el juez levantó la medida cautelar que había suspendido el proceso de elección del director de la Corporación.



Salazar, excontralor departamental de Risaralda, presentó la acción de tutela con el convencimiento de que se le está violando el derecho al debido al proceso porque, según él, “el consejo directivo de la Cárder no está teniendo en cuenta el principio de criterio de méritos”.



Con el acto legislativo 02 de 2015 -explicó el demandante- se pretende que en este tipo de convocatorias primen más los factores objetivos de selección que los subjetivos.



Sin embargo, la acción de tutela no es el único recurso que Salazar ha interpuesto durante un proceso de elección del timonel de la máxima autoridad ambiental de Risaralda. Él fue quien recusó al consejo directivo de la Cárder en el proceso de elección de Jairo Leandro Jaramillo, la cual tumbó el Consejo de Estado a comienzos de febrero pasado.



Salazar ya había aspirado a manejar la Cárder en el año 2000. Además, entre 1988 y 1991 fue delegado por la Contraloría General de la República como auditor de la Cárder.



Después de establecer, mañana, las fechas para surtir los pasos de elección, se responderán las observaciones y/o reclamaciones que presentaron los postulados al cargo.



Si contra el proceso de elección del nuevo director de la Cárder no hay más acciones legales y esta se puede realizar, será elegirá el tercer director de la entidad en los últimos 27 meses, periodo en el que ha habido también dos directores encargados.