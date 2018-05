Se redujo la violencia en el Eje Cafetero durante el Día de la Madre

15 de mayo 2018 , 10:05 a.m.

Una disminución del 15 por ciento de personas lesionadas en riñas en el Eje Cafetero durante la celebración del Día de la Madre reportó ayer la Policía.

El comandante de la Región 3 de la Policía, brigadier general William Ruiz Garzón, informó que mientras en el 2017, en los 53 municipios de la región, hubo 533 riñas, que dejaron 21 lesionados, este año hubo 453, y 12 personas heridas.



Sin embargo, la meta de cero muertos en la región, en los tres días de la celebración, no se logró. Hubo dos, en el Quindío y en Risaralda. En el mismo periodo de 2017 hubo seis muertos.



“Este es el resultado del trabajo que se hizo en el control de establecimientos públicos, aplicación del Código de Policía y más visibilidad de la Policía para evitar situaciones diferentes a lo que fue la celebración del día de las madres”, afirmó Ruiz.



Además, el comandante de la Policía en el Eje señaló que los hechos relacionados con violencia intrafamiliar se redujeron en un 10 por ciento.



Departamento por departamento la variación de las riñas es la siguiente: en Caldas, de las cuatro que hubo en el 2017 se pasó a 11 este año. En Manizales y Villamaría, área de la Policía Metropolitana, hubo una reducción del 16 por ciento. De 158 se pasó a 142.



En Quindío, mientras en el 2017 hubo 108 riñas, este año hubo 76, para una disminución del 32 por ciento.



En Risaralda se pasó de 5 riñas en el 2017 a 11 este año. Pero en el área metropolitana de Pereira, Dosquebradas y La Virginia disminuyeron en un 17 por ciento, pasaron de 258 a 213.



En la región hubo una campaña para sensibilizar a sus habitantes para no convertir la celebración del Día de la Madre en un tragedia. En Pereira, la iniciativa fue liderada por la Personería y esta contribuyó a la reducción de las riñas.



Además, según el comandante de la Policía en el Eje Cafetero, “hubo una sensibilidad por parte, primero, de los comerciantes de los bares en cuanto a los horarios, cumplieron y esto fue realmente escuchado”.



El domingo pasado hubo dos homicidios, según el general Ruiz, en circunstancias no relacionadas con la celebración. Los crímenes se presentaron en sendas riñas en Marquetalia (Caldas) y en el corregimiento de Altagracia, en Pereira. Sin embargo, el segundo homicidio hace parte del reporte de hechos sucedidos durante la celebración.



Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Gustavo Moreno Miranda, afirmó que la muerte de esa persona se debió a una puñalada que recibió en el corazón por otro hombre, durante una riña. El presunto homicida fue detenido por la Policía.