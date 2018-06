Calma durante ‘Día sin carro’ en Bucaramanga

Los ciudadanos de Bucaramanga vivieron este miércoles la segunda jornada este año del ‘Día sin carro y sin moto’ en tranquilidad, con una movilidad más ágil al tener las vías despejadas, con bajos niveles de contaminación y ruido debido al parque automotor que dejó de circular, y la oportunidad para que los ciclistas y peatones disfrutaran con seguridad del espacio público.

Pese a que algunos establecimientos comerciales como parqueaderos, lavaderos de carros cerraron sus puertas durante la jornada, otros comerciantes ofrecieron ofertas a sus clientes para atraerlos, mientras que algunos solo se dedicaron a atenderlos porque al tener que caminar se incrementó la afluencia de público.

“A mí no me afectó en nada. La gente por el ‘Día sin carro’ no deja de hacer sus diligencias o la labor que tienen que hacer. El comercio no se frena y creo que el pensamiento de que es un día malo para las ventas ya no cabe, ojalá hicieran la jornada más seguido, porque se nota la tranquilidad en la ciudad y sobretodo aquí en El Centro, donde hay mucho ruido”, dijo Rodrigo Ortiz Montero, quien tiene su negocio en la calle 35.



José Luis Zetina, otro comerciante, sostuvo que a diferencia de un día normal, durante la actividad la gente sale con más seguridad a comprar al Centro y no hay tanta congestión ni ruido. “Sería bueno que fuera cada mes”, apuntó.



Otros que mejoraron su economía fueron los taxistas y conductores de buses, aunque señalaron que si la actividad hubiese sido metropolitana, las ganancias habrían sido más.



“La jornada, por la descongestión de la ciudad, fue una hemosura. En la mañana hubo bastante trabajito, pero luego bajó”, dijo Walter Martínez, un taxista.



Por su parte, Darío Mendoza Umaña, conductor de bus convencional, apuntó que durante la ‘hora pico’ se movilizaron bastantes personas, pero luego bajó la afluencia de pasajeros. “La jornada nos sirve porque se baja la congestión y así es bonito trabajar”, dijo.



Durante la actividad el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) realizó monitoreos a la calidad del aire, al ruido y a las frecuencias del transporte público (bus y taxi), con el fin de comparar los valores de un día normal con la jornada de restricción. Los resultados se entregarán este jueves.



En cuanto al transporte público, se analizó el flujo en el puente La Flora, El Bueno y CAI La Virgen. Se contaron los vehículos entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m.



En dos días normales se registró la movilidad de 1.226 y 1.219 buses en los tres puntos, mientras que en el ‘Día sin carro’ hubo un aumento del 3 % al llegar a 1.352 vehículos. En taxis se registró un incremento del 37 %, al pasar de 2.816 en un día normal en el viaducto La Flora a 5.269 en el ‘Día sin carro’, y en el CAI La Virgen pasó de 1.339 a 1.475.



Los controles dejaron como saldo 96 vehículos sancionados por infringir la restricción, 77 inmovilizados, y tres lesionados en accidentes de tránsito.



BUCARAMANGA