Se implantó la primera prótesis antialérgica de rodilla en el país

En el hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Floridablanca (Santander), médicos cirujanos implantaron el pasado 24 de enero la primera prótesis que sería el remplazo de una rodilla, un procedimiento de última tecnología que le permite a los pacientes recuperar el movimiento, además de reducir los riesgos de alergia ocasionados por prótesis convencionales.

La pieza, que reduce las presentes reacciones de alergia por prótesis elaboradas con materiales metálicos como el níquel, el cobalto y el cromo, es originaria de la empresa Columbus AS, una moderna marca alemana que realizó dicho sistema y se introdujo en el mercado mundial en 2007, para ser implantado por primera vez en el país, a una paciente en el Hospital Internacional de Santander a inicios del 2018.

La prótesis compuesta por capas de zirconio y cerámica que permiten se selle el contacto directo de los elementos metálicos a los tejidos blandos de la rodilla, es la única en el mundo y su durabilidad, según pruebas en laboratorios in vitro, estaría entre los 20 y 30 años a diferencia de otras que redondea entre 10 y 15 años.



Aunque en un principio la prótesis fue creada especialmente para pacientes alérgicos, en la medida en que se hicieron estudios, se concluyó que el sistema podría ser utilizado para cualquier persona que presente artrosis y el sistema se implementa de la misma manera que al ubicar una pieza convencional.



“La técnica en sí es la misma de un remplazo de rodilla que hacemos todos los días, lo que cambia es que no es una prótesis cromo-cobalto tradicional, sino un modelo hecho de componentes antialérgicos con uso de instrumentación quirúrgica de última tecnología”, refirió el médico Elio Rueda Cadena, ortopedista especializado en rodilla y quien lideró el procedimiento.



Según Rueda, la generalidad en este tipo de cirugías de reemplazo total de rodilla, es completamente exitoso y cambian efectivamente la calidad de vida de los pacientes pues ofrecen mayor biocompatibilidad, resistencia y mejores resultados de adaptación a largo plazo.

¿Quién es el paciente?

A sus 50 años, Elsa Silva de Galvis fue diagnosticada con artrosis degenerativa en sus dos piernas, la izquierda con mayor problema que la otra, una enfermedad producida por el desgaste de cartílago en los huesos de sus rodillas le impidió, por 20 años, caminar con total normalidad.



Sin embargo, la paciente, que actualmente tiene 70 años y fue beneficiaria de la implantación de rodilla realizada en el HIC, tenía una prótesis metálica que le generaba alergia.



“Yo supe que era alérgica a los metales porque cualquier accesorio de fantasía que usaba como aretes, anillos y lo que fuera de metal, me generaba inflamación y todo me picaba. Además, tuve que quitarme y ponerme varias prótesis dentales porque todas se me inflamaba la boca y muchas veces no podía comer bien por el dolor en la lengua y las encías”, refirió Silva.



Aunque después de acudir a varios especialistas y sentir la misma situación, Silva sabía que su rodilla izquierda necesitaba algo que en definitiva no le generara ningún síntoma de alergia y que si recibía una prótesis tradicional, su cuerpo la podría rechazar.



Sin embargo, hace más de un año el doctor Elio Rueda del HIC, le había dado la noticia de que en Alemania se había fabricado una prótesis antialérgica que le serviría y corregiría algunas deformidades en los cartílagos del hueso, además le mencionó que ya estaba en el mercado, pero que aún no había llegado a Colombia y desconocía la fecha.



Luego de unos meses de espera, la prótesis llegó y al momento la paciente beneficiaria y única en recibir el implante en el país, puede caminar sin dificultad, dolor y usar cualquier elemento u accesorio metálico.



La cirugía, realizada por Elio Rueda Cadena, médico ortopedista especializado en rodilla y adscrito a la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), junto al médico Jorge Marín Niño, también ortopedista especializado en el tema, llevaron a cabo el procedimiento que tomó aproximadamente sesenta minutos.



