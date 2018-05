Se entregó contratista investigado por anomalías del PAE en Santander

Atendiendo la orden de captura que se encontraba vigente en su contra, se presentó voluntariamente en la instalaciones de la Fiscalía en la ciudad de Bucaramanga, Germán Trujillo Manrique, contratista del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santander, para la vigencia 2016.

Ante un juez de control de Garantías, la Fiscalía le imputará este martes cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado, todos en calidad de determinador.

Por las irregularidades en la ejecución del contrato del programa en el 2016 suscrito entre la Gobernación de ese departamento y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Ltda, también se encuentran detenidos y recluidos en cárceles la ex secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona y el coordinador del PAE, Aníbal Gonzáles.



Dicho contrato se suscribió por 23.844 millones de pesos para 82 municipios no certificados, es decir, que no tienen capacidad de contratación porque cuentan con menos de 100.000 habitantes. Con las dos adiciones, este contrato en total terminó costando 35.700 millones de pesos para suplir las necesidades nutricionales de 124.892 estudiantes de escuelas de Santander.



BUCARAMANGA