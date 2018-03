Estas son las ciudades en las que hacen faltan tarjetones

En al menos ocho ciudades del país se ha registrado escasez de tarjetones para la consulta interpartidista. Esto ha generado fuertes críticas al Gobierno y la Registraduría.

Medellín

"De acuerdo al último reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad, hasta el momento hay 33 puestos que no cuentan con suficiente material electoral que requieren los ciudadanos. Nos preocupa la alteración del orden público y que no se les dan las garantías a todos los ciudadanos que quieren ejercer su voto de manera libre. La responsabilidad de la entrega de los tarjetones es de la Registraduría y a la gente se le tiene que entregar todo el material completo", dijo el alcalde Federico Gutiérrez a la 1:30 de la tarde de este domingo.

Manizales

En las 2.248 mesas departamento de Caldas, en Manizales los ciudadanos comenzaron a reportar hacia las 11 de la mañana la falta de tarjetones de las consultas interpartidistas.



Ante esta situación se han presentado algunas protestas, que no pasaron a mayores, donde las personas reclamaban a las autoridades la falta de los tarjetones. La situación fue confirmada por el alcalde de Manizales José Octavio Cardona, quien reclamó a la Procuraduría por la falta de garantías y que la administración municipal, desde la autoridad, no pueden resolver los problemas de dicha entidad. Además, señaló que los tarjetones que se acabaron son los de la consulta de la derecha.



“Los ciudadanos que desean votar consultas tienen derecho a decidir sobre las mismas. Lamentablemente no hay tarjetones en puestos de votación. Policía y alcaldes no tenemos por qué resolver desde ‘la autoridad’ lo que ustedes no resuelven desde el escritorio”, fueron las palabras del mandatario.



A esta situación se suma la denuncia que hizo la Personería de Manizales sobre irregularidades en el puesto de votación del colegio Isabel la Católica, donde la presidenta de una de las mesas estaba depositando y ofreciendo tarjetones de una manera “indiscriminada”.



Ante la situación, desde la Registraduría de Manizales se informó que se tomarán las mismas medidas que se llevarán a cabo a nivel nacional. Es decir, acudirán a las fotocopias.

Pereira

En Pereira se llevó a cabo una protesta en el Gimnasio Moderno de la ciudad ante la falta de tarjetones. El coordinador de la Registraduría en la capital risaraldense confirmó que aún no se acaban los tarjetones, pero que, de ser así, acudirán a fotocopiarlos.

Barranquilla

El senador Jaime Amín (Centro Democrático) denunció en Barranquilla que en el en el puesto de votación ubicado en el Colegio Biffi La Salle, en el norte de la ciudad, se acabaron los tarjetones de la gran consulta por Colombia, en la que participan los precandidatos presidenciales Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.

​

“Esto es un golpe duro a la democracia en el Biffi", dijo Amín, al calificar la situación como un atropello al libre ejercicio del voto.



El puesto de votación del Biffi es uno de los más importantes del norte de la capital del Atlántico, en donde votan 13 mil personas, entre los que se encuentran un gran número de personalidades barranquilleras.

Sucre

En los puestos de votación del centro de Sincelejo se presentaron denuncias porque solo se estaba entregando el tarjetón de la consulta de los candidatos Gustavo Petro y Carlos Caicedo, en muchas de las mesas, por parte de los jurados.



Para reestablecer la entrega de tarjetones, el delegado de la registraduría, Oscar Maya, aseguró que se superará el problema con fotocopias del tarjetón que para tener validez deberán estar firmados al respaldo por los jurados de mesa.



Así mismo, fue reportado un caso de agresión a un periodista del portal la Silla Vacía cuando realizaba fotos de presunta compra de votos por parte de simpatizantes de la candidata al senado por Cambio Radical, Ana María Castañeda, esposa del excongresista Mario Fernández.



En San Onofre, corregimiento de Boca Cerrada, la comunidad impidió en horas de la mañana, la llegada de los tarjetones al único puesto de votación. Frente a esta situación, el coronel Julio Cesar Sánchez, Comandante de la Policía en Sucre, aseguró que en horas de la tarde el tema fue superado y los votantes están ejerciendo su derecho al voto.

Cali

En Cali también denunciaron que se acabaron los tarjetones para la consulta interpartidista para la centro derecha. En la Universidad San Buenaventura no fueron pocas las personas que se agolparon en los pasillos del alma mater para pedir tarjetones. "No es posible que en este país no dejen triunfar la democracia por culpa del desorden (...) esto lo vamos a tumbar igual que tumbamos el plebiscito", dijo uno de los manifestantes.



Fue necesaria la intervención de la Policía para calmar la protesta. Algunos optaron por llevar las fotocopias a su puesto de votación. Un panorama similar se vivió en el colegio Bennett, en el barrio Ciudad Jardín, en el sur de Cali. La falta de tarjetones causó malestar en los votantes quienes pidieron que no haya improvisación.



En la Universidad Javeriana de Cali no faltaron las arengas pidiendo la consulta interpartidista de centro derecha. Se estima que más de 350.000 personas ya habían ejercido su derecho al voto hasta el medio día, según un informe de la Registraduría Nacional.

Bogotá

Hacia la 1:30 p. m. candidato presidencial Gustavo Petro denunció que en el centro de votación de Coreferias, en Bogotá, se habían agotado los tarjetones para votar en la consulta de la coalición en la que está él y el candidato Carlos Caicedo.



El aspirante a la presidencia también denunció en su cuenta de Twitter que se habían agotado los tarjetones para la llamada consulta naranja en la localidad de Kennedy.



Cristián Ricaurte, observador de la MOE, habla sobre el traslado de tarjetones de las consultas desde Corferias hacia otros puntos de votación #EleccionesColombia pic.twitter.com/WrZhaWDS6v — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 11 de marzo de 2018

REDACCIÓN NACIÓN Y ELTIEMPO.COM