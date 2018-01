Presidente Santos y líderes de Farc se reúnen este jueves en Cartagena

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y máximos dirigentes del naciente movimiento político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) se reunirán este jueves en Cartagena.

EL TIEMPO conoció que hasta La Casa de huéspedes Ilustres de la Presidencia de la República llegarán Iván Márquez (cabeza de lista al Senado de la ex organización guerrillera), Jesús Santrich (candidato a la cámara por las Farc), Pastor Alape y Victoria Sandino.



Los ex presidentes Felipe Gonzales, de España y Pepe Mujica, del Uruguay, serían veedores y garantes internacionales del encuentro.



Acompañarán al presidente Santos el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, y el comisionado del post conflicto, Rafael Pardo.



La Casa de Nariño aún no confirma la visita de Rodrigo Londoño, 'Timochenko', máximo dirigente del movimiento político de las Farc.



Esta primera reunión del 2018 tiene como objetivo evaluar y hacer seguimiento a los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y el exgrupo guerrillero.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

CARTAGENA

En Twitter: @PilotodeCometas