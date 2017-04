Santos se solidariza con personas que pasan la frontera con Venezuela

Tras realizar un consejo de seguridad en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un llamado este viernes a la solidaridad por parte de los colombianos para el volumen de migrantes y connacionales residentes en el vecino país que diariamente cruzan la frontera con Venezuela en busca de refugio en el territorio nacional.

En el encuentro, el mandatario, acompañado por miembros de su gabinete, congresistas, representantes de los gremios de la ciudad fronteriza, autoridades locales y departamentales, realizó un balance de la aplicación del nuevo Código de Policía en la capital nortesantandereana y entregó detalles sobre la implementación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, un renovado esquema de identificación que empezará a regir a partir del próximo 1° de mayo.

Colombianos y venezolanos somos hermanos, una línea de frontera no debe dividirnos, sino unirnos. Hago un llamado a no caer en la xenofobia. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 28 de abril de 2017

Ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Colombia obligatoriamente deberán presentar la Tarjeta de Movilidad o su pasaporte vigente. pic.twitter.com/IgbBJQ2bWR — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 28 de abril de 2017

“Tenemos cerca de 50.000 personas preregistradas en este nuevo sistema. Las personas que no tenga esta tarjeta o no tenga un pasaporte válido, se va a declarar ilegal en nuestro país. Es decir, que no pueden entrar. No puedo terminar sin antes hacer un llamado especial a todos los colombianos, a los cucuteños y a los compatriotas de la frontera. Los colombianos y los venezolanos somos hermanos y esto es mucha más que una frase. La frontera es una línea que nos debe unir, no dividirnos, porque nos une historia, lazos de amistad, de familia y de cariño”, puntualizó el jefe de Estado.



Santos también añadió que la solidaridad entre colombianos y venezolanos debe primar sobre sentimientos de xenofobia en la zona limítrofe, en estos tiempos de turbulencia política que atraviesa el vecino país.

Por otra parte, el Presidente destacó los logros obtenidos en materia de seguridad en la ciudad de Cúcuta como la reducción del índice de homicidios, y presentó los resultados de la implementación del nuevo marco normativo de la Policía.



“Bajo este código se han realizado más de 600 comparendos; se han atendido más de 1.250 comportamientos que atentan contra la convivencia; y se han identificado tres comportamientos como los más frecuentes, que hay que tratar de reducir: el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, respeto a las autoridades policiales y las riñas”, señaló el mandatario.

En horas de la mañana, el presidente Santos realizó un acto simbólico en el que puso la primera piedra de la sede de la Fiscalía Seccional Norte de Santander, cuyo objetivo es centralizar la acción del ente acusador para garantizar la agilidad de la rama judicial en esta región del país. La obra costará 52.000 millones de pesos y tendrá más de 15 mil metros cuadrados para albergar 600 funcionarios.



