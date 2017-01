Santander ya tiene campeón nacional de parapente

Se llama Yesid Álvarez Cáceres y hoy puede presumir de ser el parapentista revelación de Colombia y, de alcanzar el quinto lugar a nivel internacional en Roldanillo (Valle del Cauca).

El pasado 21 de enero, el cielo de Roldanillo fue testigo del triunfo del piedecuestano que tiene 21 años y que encuentra los momentos más plenos del día en el cielo desde que tenía 12.

"Yo empecé a volar porque crecí viendo volar a la gente que quiero. Mis tíos practican el deporte desde que eran jóvenes y viví con ellos y con mis abuelos. En mis tiempos libres me sentaba a verlos, fue así como un día decidí intentarlo", dijo Álvarez Cáceres, quien aseguró que desde entonces no ha parado.

Hoy tiene como escenarios de práctica la capital santandereana y el Cañón del Chicamocha, un lugar de 108.000 hectáreas y que se formó hace 4.600 millones de años y en donde sobrevuela y trabaja desde el 2016.

"Yesid se convirtió en el piloto revelación de Colombia. Es alguien que a pesar de que no tiene mucha trayectoria ha demostrado que está al nivel de cualquier piloto internacional y por eso está ganando y lo seguirá haciendo", comenta Bernardo Medina, organizador y director general del campeonato que tuvo una duración de siete días y en el que el joven compitió con 140 pilotos de 35 países. Allí solo 45 eran como él: colombianos.

Éste, el Open en el que ganó 500 dólares en efectivo, un trofeo, obsequios de los patrocinadores y también puntos para ubicarse en la tabla general del escalafón mundial, no ha sido el único. A finales del 2016 el joven ocupó el tercer lugar en el Campeonato Ecuatoriano del Parapente, evento que se realizó en el cerro Bototillo (Guayaquil), lugar ubicado en la costa de este país andino, lo que logró posicionarlo entre los 10 mejores parapentistas de Colombia.

"Pero nada de esto habría sido posible sin la preparación, por eso lo seguiré haciendo. Voy a dedicarme a practicar porque quiero ir a la copa del mundo que se realizará en septiembre de este año en Ecuador”, aseguró.

Sin embargo, también puntualizó que ha tocado las puertas de entidades públicas y privadas dedicadas al deporte, "pero no he recibido apoyo. Acá no brindan ayuda para surgir en deportes como estos que son un plus para posicionar a Santander como un lugar turístico. No imagino donde no lo fuera".

BUCARAMANGA