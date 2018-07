Santa Marta decretará calamidad pública para afrontar crisis de agua

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, convocó para el próximo 31 de julio de 2018 al Comité Distrital de Gestión del Riesgo para plantear la declaración de calamidad pública como alternativa para solicitar el apoyo del Gobierno Nacional y enfrentar la crisis de agua potable que está, cada día, más compleja en la ciudad.



Los caudales de los ríos que alimentan al acueducto, como Piedras, Manzanares y Gaira, siguen descendiendo por el intenso verano, al punto que la planta de tratamiento de Mamatoco, principal fuente de captación, pasó de producir 800 litros por segundo a 280 litros, lo cual ha imposibilitado la prestación del servicio en más de 150 barrios.

Aun así, el burgomaestre samario asegura que en la ciudad no se ha dimensionado la gravedad del problema, por lo tanto además del plan de contingencia que está en ejecución, también se dispuso de una campaña que busca concientizar a los habitantes sobre la importancia de ahorrar agua.



“Estamos en una crisis incluso mayor a la del año 2014. Todos los samarios tenemos que ser racionales con el poco líquido que nos llega. No se puede desperdiciar lo que hay lavando vehículos y terrazas y llenando piscinas, porque hasta el mínimo porcentaje de agua lo vamos a necesitar”, precisó Martínez.



En aquellos sectores identificados en código rojo por desabastecimiento total, la Alcaldía tiene dispuesto operativos especiales.



“Contamos con 25 carrotanques para llevar el agua a donde no está llegando la presión del acueducto, así mismo, definimos la instalación de seis tanques de 10.000 litros, para un total de 47 que estarán a disposición de la comunidad que necesite proveerse”, sostuvo el mandatario distrital.



De la misma manera, la Administración Distrital gestionó recursos para la construcción de 11 pozos nuevos, los cuales comenzarán a entrar en funcionamiento en los próximos dos meses, suministrando el servicio a la población con mayor afectación.



En los próximos días en la ciudad, se expedirá también un decreto donde se establecerá una serie de horarios y días, para el funcionamiento de los establecimientos dedicados a lavar motos y carros.



“El ahorro de agua debe ser total, pues solo así y con las medidas adoptadas lograremos mitigar el fuerte impacto del verano en Santa Marta”, anotó Martínez.

Insistió el mandatario que la solución estructural a este problema de desabastecimiento, está en manos del Gobierno Nacional.



“Estamos a la espera que el presidente Juan Manuel Santos cumpla su compromiso con esta ciudad y defina los recursos por el orden de los 1.5 billones de pesos, que nos permita ejecutar el proyecto que considera traer agua del río Magdalena, el cual tiene un valor total de 3.2 billones de pesos”.



Por último, el alcalde Martínez defendió la gestión que viene haciendo Veolia en la ciudad, el operador del acueducto del Distrito, asegurando que “de no ser por las inversiones que se han realizado, el panorama por las deficiencias en la prestación del servicio sería mucho más crítico”.

Momentos de angustia

En los barrios de Santa Marta el desespero y la angustia por la falta de agua son evidentes.



Comunidades que nunca antes habían sufrido de desabastecimiento, este año han tenido que ingeniárselas para acceder al líquido. Todos están a la espera que el Distrito cumpla con los anuncios que realizó y atienda las necesidades que enfrenta la ciudad por esta emergencia.



La ciudadanía asegura que en Santa Marta el agua potable se convirtió en un negocio, pues la única opción de recibirla en las viviendas, es contratando carrotanques particulares que cobran hasta 200.000 pesos. Adicionalmente deben pagar la factura del servicio de acueducto y alcantarillado que llega puntual.



“Exigimos soluciones, pues si bien Veolia ha optado por suministrar el preciado líquido a través de carrotanques, estos nunca llegan cuando lo solicitamos”, denunció un morador, quien manifestó que en su barrio, la asistencia de la empresa prestadora ha sido nula.



SANTA MARTA.