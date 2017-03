Santa Marta, piloto para la implementación del catastro multipropósito

La capital del Magdalena hace parte de las 10 ciudades pilotos para la implementación del catastro multipropósito, una herramienta que permitirá identificar los predios y sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios en la zona rural, garantizar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y facilitar los procesos de restitución de tierras.



El catastro multipropósito es coordinado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras.



La funcionaria del DNP, Claudia Sepúlveda,dijo que la idea es definir una metodología de catastro multipropósito para la planificación y ordenación del territorio nacional y que Santa Marta fue seleccionada como una de las ciudades pilotos por tener un componente social muy fuerte, con comunidades indígenas y zonas de parques nacionales.

“Vamos a adelantar durante este año la metodología de catastro multipropósito para replicarla luego en el territorio nacional”, expresó Sepúlveda y anunció que el lanzamiento oficial será el próximo 10 de abril.



Dentro de los beneficios de este catastro multipropósito para el Distrito de Santa Marta están la identificación de la propiedad de los predios en el área rural donde se podrían realizar procesos de titulación de bienes fiscales, la actualización de la cartografía en el área rural, el apoyo a los procesos de restitución de tierras y el mejoramiento de la gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y de Parques Nacionales.

El alcalde Rafael Martínez dijo que la última actualización catastral en Santa Marta fue en 2012, pero no cubrió el área rural en su totalidad, puesto que solo alcanzó a incorporar 7.159 predios de dicho sector y 69 de los corregimientos.



“Nosotros ahora aspiramos llegar a un barrido total, que ronda en 205 mil hectáreas en la zona rural. El levante de esa información nos dará certeza jurídica, incluso podríamos estar ante la posibilidad de recuperar bienes fiscales que hoy no conocemos o no tenemos información”, expresó Martínez.



El director territorial del IGAC, José Villamil, dijo que el catastro multipropósito se diferencia del catastro tradicional porque incluye variables que antes no estaban contempladas como la tenencia de la tierra, los servicios públicos domiciliarios y el urbanismo, lo que le va a servir a los alcaldes para actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).



