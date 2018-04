Sanciones a estaciones de servicio de Risaralda por $158 millones

Aunque la Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones económicas por 158 millones 600 mil pesos a cinco estaciones de servicio de tres municipios de Risaralda, el 89,3 por ciento de este tipo de establecimientos de comercio, en ocho localidades de este departamento, está ajustado a la normatividad.

Así lo informó ayer en Pereira el director de la Red nacional de protección al consumidor, Daniel Orozco Caicedo, quien lideró el segundo Foro regional en protección a los derechos del consumidor.



La Dirección de investigaciones para el control y vigilancia de reglamentos técnicos y metrología legal junto a la Red nacional de protección al consumidor realizaron, durante los años 2015, 2016 y 2017, un total 112 inspecciones a estaciones de servicio. Cien de estos establecimientos cumplieron con las normas, mientras que 12 no lo hicieron.



En Pereira se inspeccionaron 58 estaciones, de las cuales ocho no cumplieron con las normas. De las 28 visitadas en Dosquebradas tres estaban por fuera de la normatividad y de las cinco inspeccionadas en Santa Rosa de Cabal, una no cumplía.



En las 13 estaciones de servicio que se inspeccionaron en La Virginia, Belén de Umbría, Apía, Pueblo Rico y Guática no se hallaron irregularidades.



Además de los fallos contra cinco estaciones de servicio, por un monto de $158.609.155, hay otros cuatro procedimientos en curso, dos para apertura en igual número de estaciones de Pereira, y dos para fallo en una estación de Dosquebradas y una de Santa Rosa de Cabal.