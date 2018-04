San Martín, el pueblo que rechaza el 'fracking' en su territorio

Durante tres días, ciudadanos del municipio de San Martín (Cesar) estuvieron en paro cívico en rechazo por la posibilidad de que las petroleras ConocoPhillips y Canacol Energy realicen explotaciones mediante el método de estimulación hidráulica de rocas o fracturamiento hidráulico, más conocida como fracking.



Durante las concentraciones se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y el Esmad.



En este año, en esta población del Cesar se han hecho tres movilizaciones masivas, varios plantones y cacerolazos para llamar la atención de las autoridades ambientales.



Carlos Santiago, líder de la movilización, dijo que el 16 de noviembre habrá un debate de control político en el Congreso sobre la situación del fracking. Agregó que en el mediano plazo, siguiendo el ejemplo de otros municipios, buscarán proponer una consulta popular para que sea la comunidad la que elija si debe o no llegar el fracking a la región.



De acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en el momento no se encuentra en ejecución ningún proyecto de fracturamiento hidráulico ni está en trámite una licencia para solicitar su aplicación.



En diciembre del 2015, la Agencia Nacional de Hidrocarburos firmó un contrato adicional con ConocoPhillips y Canacol Energy para explorar y explotar yacimientos no convencionales en el bloque VMM-3 en Cesar.

EL TIEMPO