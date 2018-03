Salento no tendrá pico y placa para vehículos en esta Semana Santa

Aunque Salento es el municipio más visitado del Quindío, también es el que más le preocupada a las autoridades por su movilidad, sobre todo en las temporadas altas de turismo como esta semana.

El año pasado, el viernes santo a Salento ingresaron 5.600 vehículos sin embargo en 2016 la cifra fue de 8.858 vehículos según datos del Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia.



Pero la movildad en esta localidad no es una discusión de ahora, desde hace años las autoridades debaten sobre las posibles soluciones para que la vía de ingreso y salida del pueblo no colapse con los cientos de visitantes que llegan a este destino.



Algunos turistas hasta hacen más de dos horas de fila tratando de ingresar al pueblo y terminan por devolverse o tomar otras rutas a municipios vecinos como a Filandia, donde el año pasado ingresaron 4.522 vehículos el viernes santo mientras que el sábado santo fueron 4.080.



Por esto el procurador regional (e) del Quindío, Diego Trujillo, propuso establecer una medida de pico y placa en Salento y Filandia para evitar que los turistas tengan que devolverse sin conocer estas dos poblaciones.



“La Procuraduría vio con mucha preocupación cómo en diciembre se armó una congestión que interrumpió la libre movilidad desde la Autopista del Café hasta el ingreso a Salento, no puede ser que esto vuelva a ocurrir”.

Trujillo agregó que “cuando el turista por más que sea nacional o internacional se vea obligado a esperar una hora y media o dos horas ya es desbordado, no puede ser que esto esté ocurriendo y por eso hicimos la propuesta”.



Se trata de un pico y placa pedagógico en la primera temporada, es decir esta, donde se socializa la medida y se invita a los turistas, a que de acuerdo a su placa (par o impar) “se repartan el ingreso entre el jueves y domingo entre Salento, Filandia y los demás municipios”.



Sin embargo la secretaria de Gobierno de Salento, Amanda Tangarife, dijo que es una propuesta que se debe estudiar a fondo y que no se aplicará en esta temporada pues el alcalde Juan Miguel Galvis diseñó un plan de movilidad que inició el pasado domingo de Ramos. “La gente llega de todo el país al municipio y se encuentra con un pico y placa, eso les generaría cierta incomodidad en su paseo”.



Según explicó la funcionaria, se creó un anillo vial alrededor del municipio que funciona como un circuito, “hay unas calles de evacuación y otras donde no se puede parquear, la gente puede darle la vuelta al municipio pero generando una movilidad continua”.



Además añadió que el sábado se inauguró la nueva vía de salida del municipio y “ese trancón en la zona de bomberos ya no se verá más, ya hay una vía de salida y otra de ingreso al municipio que descongestionará mucho, la movilidad en Salento genera inquietud”.



Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada señaló que es necesario tomar medidas para la movilidad en Salento y en Filandia, donde el turismo va en aumento. “Lo primero es definir la capacidad de carga para limitar el ingreso de vehículos. Las autoridades deben estar pendientes bien sea con capacidad de carga o con pico y placa, pero yo sí creo que hay que planear mucho más”.



Para el alcalde de Filandia, José Roberto Murillo, para tomar una medida como esta se debe socializar a nivel nacional. “Nosotros tenemos afluencia de todo el país y habría que hacer una socialización nacional, porque es casi imposible prohibir el ingreso a una persona que separa sus planes con los operadores turísticos. Filandia no colapsa porque tenemos muchas vías de evacuación a otros municipios”.



ARMENIA