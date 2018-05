Señalan a sacerdote de abusar sexualmente de una menor en Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en contra de Germán Restrepo Quintero, un sacerdote líder de la iglesia Jesús de la Buena Esperanza en Cúcuta (Norte de Santander), a quien se le acusa del presunto abuso sexual de varias niñas de la comunidad feligrés.

Una de las víctimas sería una menor de 12 años, familiar de una benefactora del templo, que se encuentra en el sector de Boconó de esa capital, quien habría instaurado la denuncia ante el ente judicial.

De acuerdo con la acusación, el religioso, quien es miembro de una congregación ortodoxa - católica, es señalado de utilizar una bebida que era llamada ‘agua de vida’, la cual era ingerida por las menores que buscaban ingresar a un semillero de la iglesia. Con el líquido, al parecer, las drogaba y posteriormente abusaba sexualmente de ellas.



El templo de la iglesia Jesús de la Buena Esperanza, que se halla en un predio que fue donado, se encuentra en construcción, lo que obliga a los feligreses a estar bajo la interperie.



Según los habitantes de la zona, antes de la denuncia un promedio de 2.000 personas asistían al culto o misas que se realizan los últimos domingos de cada mes, no obstante, la participación habría disminuido después del lío judicial.



Frente a los señalamientos que han surgido tras este caso, la Diócesis de Cúcuta ha afirmado que Restrepo Quintero nunca ha pertenecido a la Iglesia Católica.



“Él no hace parte de la estructura de la Iglesia Católica Colombiana. Si bien se presenta como sacerdote, él hace parte de una congregación distinta”, dijo el vicario general de la Diócesis, Israel Bravo Cortés.



Fuentes de la Fiscalía señalaron que la información sobre los detalles de la investigación está bajo reserva. Aún no se ha generado la captura del señalado.



