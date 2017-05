'Vinieron todos los limosneros de Venezuela': Alcalde de Bucaramanga

Unas declaraciones del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, son nueva fuente de polémica. En esta ocasión, el comentario que generó revuelo fue uno en el que el primer mandatario de los bumangueses se refirió a los inmigrantes del vecino país como “limosneros y desocupados”.

“Se vinieron todos los limosneros de Venezuela, la prostitución y los desocupados para acá porque prácticamente somos linderos de frontera”, expresó Hernández.



Las declaraciones se dieron luego de que algunos periodistas abordaran al alcalde con preguntas acerca de los proyectos que se gestarían en Bucaramanga para contrarrestar el alto índice de venezolanos en las calles del municipio.

Ante esto, Rodolfo Hernández, dijo que aunque ya se recurrió, mediante la Secretaría de Desarrollo Social, a la ayuda del presidente Santos, “el Gobierno Nacional está más pobre que el de Bucaramanga”.



En cuanto a la llegada masiva de venezolanos a la capital de Santander, el mandatario dijo que “aquí no los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos así como ese país recibió a más de cuatro millones de colombianos que se iban de aquí porque no tenían oportunidades de trabajo y se fueron para allá, y allá les fue bien”.

Además, el alcalde fue enfático en aclarar que el Gobierno Municipal no cuenta con los recursos para atender el alto flujo de inmigrantes que llega a Bucaramanga buscando oportunidades laborales.



“¿Qué hacemos si viene un habitante de calle de Venezuela? Si no podemos ni con los de aquí, entonces yo no sé, se pondrán a pedir limosna. Los factores de supervivencia yo no los puedo resolver, yo soy humano, soy ingeniero pero no mago, yo no produzco plata”, dijo Hernández Suárez.

El concejal Wilson Mora, calificó de "despectivos e inapropiados" los comentarios de Rodolfo Hernández, pues "es algo fuera de tono que no va con la calidad de mandatario que ostenta ser. Lo que le está faltando al alcalde es cultura y respeto hacia una situación humanitaria que se está presentando en Venezuela en este momento por la difícil situación política que tienen allí y esos no deben ser los términos. Son comentarios desafortunados y fuera de lugar".



Esta es la segunda vez en esta semana que los pronunciamientos del mandatario generan malestar en la ciudadanía. Hace algunos días dijo que “acabar con los ‘piratas’ es como acabar con las ‘putas’. No las acaba nadie, menos yo”.



