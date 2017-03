Roca que amenaza con desplomarse prende alarmas en Cartagena

22 de marzo 2017 , 01:44 a.m.

22 de marzo 2017 , 01:44 a.m.

El Salto del Cabrón, una roca de 500 toneladas ubicada en la cúspide del cerro tutelar de Cartagena, presenta grietas de 15 y 20 centímetros de ancho y amenaza con desplomarse, lo que pone en riesgo a un centenar de familias que habitan en las faldas de La Popa.



Ante este hecho, la alcaldía de la ciudad decretó la calamidad pública, una decisión con la que además se prohibió toda actividad turística hacia el convento de la comunidad de Agustinos Recoletos, ubicado en la cima, y el ascenso de vehículos.



“Se ha tomado la decisión de decretar la calamidad pública, y vamos a conseguir recursos para intervenir cuanto antes en medidas preventivas; la prioridad es salvaguardar la vida, pues esta es la roca base de un cuarto del convento de La Popa”, dijo ayer el alcalde Manuel Vicente Duque.



La roca en lo alto de la montaña –que se levanta imponente a 148 metros sobre el nivel del mar– amenaza, por lo menos, a 10 barrios ubicados sobre las faldas.



“La roca viene presentando grietas de 15 y 20 centímetros, y ante un eventual desprendimiento nos enfrentaríamos a una caída vertical que afectaría además al mercado de Bazurto y la ciénaga de Las Quintas; podría causar una tragedia casi como Armero”, señaló el ingeniero estructuralista Jorge Rocha.



El asesor del Distrito sostiene que entre las causas de las grietas están la tala indiscriminada de árboles en la zona y la superpoblación que hay con las múltiples invasiones.



En la cúspide del emblemático cerro también se encuentran un depósito de agua y una docena de antenas de telecomunicaciones que han contribuido al sobrepeso. Precisamente, en un comité de emergencias, en el que se analizó la situación del cerro, también se anunció una inspección de las antenas y se ordenó liberar de agua el depósito.



El padre José Beltrán, director de la Comunidad de la Orden de los Agustinos Recoletos, que habita en el cerro de La Popa, asegura que la amenaza no es nueva y que las autoridades y las comunidades aledañas también venían siendo alertadas de los impactos en el cerro. “Hay que tomar determinaciones para bien, pero no precipitadas, porque no se han hecho estudios técnicos”, afirmó el religioso.



CARTAGENA