Investigan robo a sede de campaña de Iván Duque en Popayán

Autoridades de Popayán iniciaron las indagaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hurto en un inmueble del centro de la capital del Cauca, sede de campaña del candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque.

De acuerdo con la primeras informaciones, los administradores de la sede política del candidato Duque se encontraron con la puerta abierta en la mañana de este Domingo.



Según la denuncia, a la sede les fueron hurtados un videobeam y un equipo de sonido. No se precisó si fue robado dinero u otros elementos.



El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Nelson Díaz, dijo que tras conocer la denuncia, se encontró que no fueron forzadas cerraduras ni se activaron las alarmas en ese lugar. Señaló que no se descarta que el robo habría sido facilitado debido a un descuido.



También se emprendió un seguimiento en busca de algunos testimonios o de imágenes de videos para determinar cómo se produjo el hurto y quiénes lo cometieron.





