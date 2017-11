Encapuchados asaltaron la casa de Musa Besaile en Montería

A las 3 de la madrugada de este domingo cinco hombres con capuchas en el rostro ingresaron a la vivienda de Musa Besaile en Montería y se llevaron consigo dos cajas fuertes, joyas, objetos de valor y un vehículo de alta gama.

Aunque la Policía no ha entregado un reporte oficial de las investigaciones, se supo que el carro robado fue encontrado abandonado horas después en el municipio de Cereté, a unos 25 kilómetros de distancia de Montería.

Los asaltantes ingresaron a la vivienda promediando las 8:30 de la noche del sábado y permanecieron en el lugar hasta las 3:00 de la madrugada del domingo, cuando un guarda de seguridad alertó por radio lo que estaba ocurriendo.



Al menos seis hombres con rostros cubiertos ingresaron a la residencia ubicada en la calle 70 con carrera tercera del barrio El Recreo, en el norte de Montería y sin violentar ninguna puerta ni hacer un solo disparo, tomaron el control de la casa y amordazaron a los vigilantes y dos familiares del senador Besaile que a esa hora se encontraban en el lugar. Su esposa e hijos estaban en Bogotá.



Se llevaron el contenido de dos cajas fuertes y una tercera más pequeña; también hurtaron una camioneta en la que huyeron y la cual fue abandonada a la altura del corregimiento Los Venados, zona rural de Cereté.



El gobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad, hermano del senador Musa Besaile, llegó la mañana del domingo a la vivienda para conocer detalles de lo ocurrido. Dijo que al parecer, serían seis hombres los que entraron por la parte trasera de la casa. Tras desarmar a los vigilantes los obligaron a ingresaron y los ataron de pies y manos junto con dos parientes del congresista.



"Vinieron con sopletes. Rompieron dos cajas fuertes que tenía la casa y otra caja fuerte, pues cargaron con ella. Se metieron alrededor de las 8:30 de la noche, llegaron a un acceso donde él tiene la oficina. Las puertas no han sido violadas y salieron aproximadamente a las 2:30 de la mañana y se llevaron el carro de la suegra de mi hermano, el cual ya fue recuperado y están haciendo todas las investigaciones necesarias", dijo Edwin Besaile.



Agregó que el personal de investigación trata de establecer pruebas contundentes con el sistema de vigilancia de la casa.

Vinieron con sopletes, rompieron dos cajas fuertes que tenía la casa y otra caja fuerte, pues cargaron con ella. Se metieron alrededor de las 8:30 de la noche FACEBOOK

TWITTER

"Se habla de seis o siete hombres y que se asomaban mucho por la ventana pendiente de que la Policía no llegara. Son hechos confusos en los que las personas que son amordazas no tienen certeza de lo que dicen debido al pánico en que entran, pero las autoridades ya están en la investigación", recalcó Besaile.



También indicó que tres de los delincuentes se habrían descubierto sus rostros y que habían consumido licor y drogas, de los cuales quedaron las evidencias que ya fueron recogidas por el personal de investigación.



El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos Rojas Pabón, dijo que las circunstancias que rodearon el hecho aún están siendo analizadas por personal bajo su cargo. Sin embargo, indicó que se trataría de "una estructura del crimen organizado que entraron allí a la casa".



Señaló también que la camioneta abandonada es parte fundamental en la recopilación de pruebas que será utilizada en la investigación.



Reconoció que en la casa del senador Besaile no existe vigilancia policial, sino un sistema de vigilancia privada.



Precisamente el senador Musa Besaile había denunciado, días antes de su entrega, que el gobierno nacional había ordenado retirar su sistema de seguridad con la Policía sin argumento alguno, ante lo cual tuvo que contratar una empresa particular.



El robo en la casa del congresista se conoció precisamente porque un guarda de seguridad alerta por radio a sus compañeros externos sobre lo que está ocurriendo.



En el audio se escucha que uno de los agentes de seguridad pide refuerzos para la casa donde presta sus servicios y asegura que cinco hombres ingresaron y amordazaron a los presentes y amenazan con asesinarlos.



Su interlocutor le pregunta por el sitio exacto del robo y éste le asegura que se trata de la casa de senador Musa Besaile.



Besaile es investigado luego de confesar el pagó de 2.000 millones de pesos a Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción, para detener una supuesta orden de captura en su contra que iba a emitir la Corte Suprema de Justicia.



Posteriormente, la defensa de Besaile argumentó que este no se podía entregar porque estaba enfermo. Sin embargo, el pasado 5 de octubre el senador Besaile se entregó a las autoridades en su casa de Montería y actualmente se encuentra preso en Bogotá, en la cárcel La Picota.

Aumentan los robos en Barranquilla

Unos tres atracos diarios, 66 por mes y casi 650 reportados por la Asociación Regional de Transporte Urbano en buses y busetas del Atlántico (Analtra), en el último año, llevaron a la Gobernación del Atlántico a implementar la estrategia ‘Botón de pánico’, un sistema que permite a la Policía dar una respuesta más rápida frente a la delincuencia.



El botón se activó en 1.836 buses, de los cuales 821 prestan su servicio en el área metropolitana de Barranquilla y 565 transitan por las carreteras del departamento. Esto quiere decir que se ha cubierto el 38 por ciento del total del parque automotor de las empresas de transporte y se espera que en el 2018 se pueda alcanzar el 100 por ciento de los buses.



MONTERÍA