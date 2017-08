Comercio ilegal de 'motopartes' en el Eje rueda en las redes sociales

06 de agosto 2017 , 05:30 a.m.

A través de una conocida página web donde se comercializan artículos por internet Javier* fue citado, sin saberlo, por un delincuente.

Luego de algunas conversaciones sobre motocicletas, Javier quedó convencido que el joven, de unos 25 años y quien aseguró que vivía en Pereira, le compraría su motocicleta Suzuki GSR 600. A inicios de julio pactaron una cita en el peaje Circasia, sobre la Autopista del Café, en la vía entre Armenia y Pereira.



Los hombres se encontraron a las 5:30 de la tarde en este lugar y, tras unos 40 minutos de negociaciones sobre el precio del automotor, en un segundo el delincuente se subió a la motocicleta y tomó la vía hacia el municipio de Filandia.



“Me pidió que la prendiera para ver su funcionamiento pero ahí empecé a desconfiar y le dije a mi compañero que me estaba acompañando que nos fuéramos, pero en ese momento el tipo arrancó en la moto y se la llevó hacía Cruces”, relató Javier.



Pese a que el caso se reportó casi de inmediato y que la policía activó las alertas en los municipios cercanos, el vehículo no fue hallado, fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Al parecer, el delincuente tomó una de las vías veredales que del casco urbano de Filandia conducen a Pereira.

Tras interponer la denuncia en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Quindío y que el caso pasara a la Fiscalía Cuarta Seccional de Armenia, se conocieron varias versiones sobre el paradero del vehículo pero ninguna se pudo comprobar hasta que, 20 días después, una llamada sorprendió a Javier.



Su motocicleta había sido encontrada por un investigador de la Sijín de la Policía Metropolitana de Pereira en los patios del Instituto de Movilidad de esa ciudad.



Según el reporte de los funcionarios de este instituto, la motocicleta fue hallada en la madrugada del pasado 21 de julio, junto a un árbol en el barrio Boston de Pereira. La motocicleta estaba casi completa, salvo algunas partes, como el guardabarros delantero, unas tapas exteriores y la computadora del vehículo, que habían sido retiradas del automotor.



Un día después de que el fiscal cuarto de Armenia expidió la orden para que le devolvieran su vehículo, las partes ya eran ofrecidas a través de un perfil falso en una red social, pero en un operativo los investigadores de la Sijín lograron recuperarlas.



Tanto la Policía de Pereira como la del Quindío coinciden en que este es el primer caso de hurto de motocicletas de alto cilindraje que se registra este año en la región.

De acuerdo con el jefe de la Sijín de la Policía de Pereira, capitán Leonardo Correa, este tipo de motocicletas son desvalijadas casi de inmediato “y entierran el chasís (para desaparecer el serial que identifica a cada moto). Los repuestos de estas motos tienen un valor importante en el mercado negro, un repuesto original vale el doble”.



No obstante, entre los grupos de conductores de estas motos afirman que los repuestos no son muy comerciales, pues la mayoría de ellos compran piezas nuevas.



Sin embargo, los delincuentes las persiguen, aunque sea para quedarse con ellas y ponerlas a rodar en los suburbios de la ciudad, y así también dar imagen de poder.

Correa, además, contó que Pereira es casi un centro de operaciones para estos delitos.



“Pereira, capital del Eje, pero también en el comercio de autopartes. Aquí confluyen las organizaciones criminales de la región, este es el nido de las estructuras dedicadas a sacar los papeles falsos, a regrabar los seriales de las motos y demás, pero todo eso los estamos investigando y tenemos resultados”. Según los investigadores del caso, la presión de la Policía habría logrado que el hombre que hurtó esta GSR, la hubiera dejado abandonada para que las autoridades la hallaran.

Los delincuentes hurtan motos de alto cilindraje para desvalijarlas, regrabarlas o extorsionar. Foto: Laura Sepúlveda

Y es que, en lo corrido de este año, la Policía de Pereira ha recuperado 92 motocicletas, mientras que el año anterior fueron 133. Este año han denunciado 123 motos hurtadas frente a 159 que se reportaron en el mismo periodo del 2016.



“La reducción del hurto se ha dado gracias a los operativos y actividades de control y prevención frente al comercio de autopartes de segunda en sectores vulnerables. Además, el grupo automotores adelanta campañas de sensibilización para evitar el abandono de los automotores en las vía públicas e incentivamos el uso de parqueaderos”, dijo el subintendente de la Sijin de Pereira, Carlos Ordóñez.

Las más perseguidas

Pese a que la denuncia de Javier es tan solo una de las decenas que la Policía recibe sobre hurtos de motocicletas, se evidenció que las más perseguidas son las Suzuki y las Yamaha Bws y Rx. Incluso hay bandas dedicadas a seguirles la pista.



De hecho, la Policía de Pereira logró la desarticulación de una banda a la que denominaron los ‘Helicoidales’, pues hurtaban motos a mano armada en el mirador del puente que lleva este nombre y que está ubicado en la vía a Santa Rosa de Cabal, en Risaralda.

Correa reveló que el objetivo de estos hurtos es, en su mayoría, desvalijarlas o venderlas en las veredas de difícil control policial, como en algunas del Cauca, donde la guardia indígena no permite el ingreso de las autoridades. “Las regraban, les borran todo y les sacan papeles, es una mafia a nivel nacional que se dedica a sacar nuevos papeles”.



Y agregó que una de las medidas para evitar el hurto es marcar la placa de las motos o los carros, en diferentes partes del vehículo como en el tanque, rines, carenaje, guardabarros, entre otros pues “cuando el bandido ve que está marcada, no se la roba porque no la puede revender, es una campaña que estamos haciendo”, informó Correa.



Por su parte el subcomandante de la Policía en Quindío, coronel Fredy Correa, concordó en que el común denominador de los hurtos de motos es el descuido de los propietarios que las dejan parqueadas en cualquier lugar. En Quindío, este año van 117 motos hurtadas, frente al año anterior que fueron 114. Este año se han recuperado 79.



La moto de Camilo* es una de las 117 hurtadas este año en Quindío. Este miércoles, dos hombres se llevaron su moto Suzuki AX 115 del estacionamiento de la obra en la que trabaja, en el sur de Armenia. “Los dos ladrones intentaron con varias motos y se llevaron la mía, le desconectaron los cables y la dejaron directa, así la prendieron y se la llevaron, ni llevaban cascos”.



*Nombres cambiados por petición de las fuentes.



EJE CAFETERO