Risaralda le apuesta a la internet para promocionarse

Que la estrategia de muchos turistas de llegar a Pereira para hospedarse y desde allí desplazarse hacia los parques temáticos del Quindío o al Nevado del Ruiz, en Caldas, sea cada día menos usada, es el objetivo de la Gobernación de Risaralda y los operadores turísticos.



Ese firme propósito quedóDiana Osorio, secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de Risaralda, afirmó que lo más importante de la presencia de Risaralda en la Vitrina “es la visibilidad que se le dio al departamento, como uno de los destinos de naturaleza más importantes a nivel nacional e internacional, en el marco del Paisaje Cultural Cafetero”.

Si un destino no se visibiliza no se puede vender, complementó la funcionaria. “La comercialización de los destinos turísticos se hace en la internet, a través de los buscadores. Por eso, uno de los resultados concretos de la Vitrina es la promoción internacional que se hará de Risaralda por medio de Google, es una estrategia de posicionamiento online muy importante”.



El proyecto de promoción por Google se denomina Ruta de los Andes y le apuntará a los Estados Unidos y los países de Europa.



La promoción a través de Google se consiguió por una gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y la Gobernación de Risaralda, que invertirán 900 millones de pesos en esa iniciativa.



De hecho, ya existe la página www.risaraldaturistica.gov.co, en la que se puede conocer la oferta turística de los 14 municipios.



Con esa promoción es que se tratará de posicionar a Risaralda como un destino. “Pereira es el nodo central, a donde llegan los turistas nacionales y extranjeros por su excelente oferta hotelera y porque tenemos la equidistancia a todos los atractivos del Eje Cafetero. Qué queremos: nos parece muy bien que vayan a los parques temáticos del Quindío y al Nevado del Ruiz, pero también pueden ir a avistar aves, a los termales (de Santa Rosa de Cabal) y al parque Consotá (Pereira)”, dijo Osorio.



‘Somos revelación’



El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, respalda los conceptos de Osorio con el argumento de que en la Vitrina, “Risaralda se convirtió en el destino revelación, las personas no sabían de la oferta turística del departamento”.



Enfatizó en que el factor diferenciador del turismo risaraldense es que es de naturaleza, y no cualquiera, “sino uno de talla mundial” y la base de esa oferta turística es el aviturismo.



Por su parte, la directora de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), seccional Risaralda, Paula Arango, destacó que 34.500 personas conocieron la oferta de 150 empresarios de Risaralda, que tuvieron, en promedio, 30 contactos comerciales, con compradores de 40 países.



La Secretaria de Desarrollo Económico explicó que los resultados concretos de la participación de Risaralda se verán en los próximos meses. “Tenemos que concretar esos contactos comerciales. Esa es una tarea que tendrán el Bureau de Convenciones, las Cámaras de Comercio, los operadores y la Gobernación”.



La Vitrina de Anato se realizó desde al 1 al 3 de marzo, en Bogotá, y dejo expectativas de negocios por cerca de 100 millones de dólares.