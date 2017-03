Riohacha completa ya dos meses sin alcalde

La administración distrital de Riohacha, sigue acéfala, luego de completarse dos meses de la captura del alcalde Fabio Velásquez Rivadeneira, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, por una investigación en su contra, relacionada con irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE.



Tras las captura de Velásquez, estuvo como alcalde encargado el Secretario de Obras Públicas distrital Miguel Pitre. Justo el día de su captura,, salía de vacaciones el alcalde titular.



Pasado ese tiempo, el presidente Juan Manuel Santos debió nombrar un encargado, mientras recibe la terna de Cambio Radical, que en principio expulsó a Velásquez.

Luego, el Comité de Ética revocó la medida por no existir un fallo definitivo que pudiera definir su situación judicial.



El nombramiento está en manos del presidente Santos, por ser Riohacha distrito turístico.



Sin embargo, hace poco se conoció la respuesta de la abogada Martha Corssy Martínez, apoderada del presidente, en el sentido de que este no podía nombrar alcalde por no haber sido notificado por ninguna autoridad judicial sobre la medida de aseguramiento.



La respuesta, fechada 10 de marzo, estaba dirigida al Tribunal Administrativo de La Guajira, para dar respuesta a una acción de tutela interpuesta por Keiler Torres.



Sin embargo, este martes Corssy en diálogo con EL TIEMPO, confirmó que la oficina jurídica del Ministerio del interior recibió la semana anterior una comunicación del Juez 81 de control de garantías de Bogotá, en donde se informaba de la medida de aseguramiento en centro carcelario y esta le fue remitida a la Presidencia.



“Con esta información la secretaría jurídica de la Presidencia de la República le informó al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de que su oficina jurídica nos estaba informando esto, para que actuara de conformidad”, puntualizó Corssy.



Mientras tanto, la administración de Riohacha sigue dirigida a media marcha por el Secretario de Gobierno distrital Jairo Aguilar, quien ha asumido tímidamente algunas funciones administrativas.



RIOHACHA.