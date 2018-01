Revuelo por cambio en Aguas de Pereira

El gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Francisco Valencia, aseguró ayer que esta empresa no será privatizada durante su administración, pero admitió que esa posibilidad existe.

En dialogo con este medio, luego del revuelo que causó la transformación del régimen de la empresa de Sociedad Anónima (S.A.) a Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), y de la composición accionaria, Valencia aseveró que la Empresa de Energía de Pereira no está interesada en aumentar su participación accionaria, que es del 0,01 por ciento, y, además, la empresa de acueducto no está buscando que la capitalicen.



Enerpereira es accionista de Aguas desde el 2014, cuando a través de un contrato interadministrativo la Empresa Multiservicios S.A. le transfirió la totalidad de sus acciones, correspondiente al 0,01 del porcentaje accionario total.



Enerpereira es de propiedad de inversionistas privados liderados por el empresario Alberto Ríos Velilla, con el 49 por ciento de las acciones, y del Municipio de Pereira, con el 51 por ciento. A pesar de que son minoritarios, los privados tienen el control de la empresa.



Debido a la liquidación de Infipereira, que era el socio mayoritario de Aguas con el 96,24 % desde 1997, la nueva composición accionaria quedó así: Municipio de Pereira, 98,74 %, Instituto de Movilidad 1,25 % y Enerpereira 0,01 %.



A la pregunta: ¿Ustedes garantizan hoy, que el porcentaje de Enerpereira en Aguas no va subir en el futuro?, Valencia respondió: “No va a subir en el futuro, al menos en esta administración. La compañía va cambiando digamos de, de... esperemos que no de rumbo, jamás, porque acá tenemos empeñado la responsabilidad y la moral profesional de dejarla montada sobre rieles de planeación de largo plazo”.



El gerente agregó que “hoy puedo decirle a toda la opinión pública que no le ha pasado por la cabeza ni al alcalde (de Pereira, Juan Pablo Gallo), ni a la junta (directiva), ni a la gerencia, abrir espacio para una intervención de capital privado”.

‘La van a privatizar’



Para el concejal de Pereira Carlos Crosthwaite el cambio de S.A. a S.A.S. y de accionistas “es el camino a la privatización” porque según él, la empresa “está asumiendo una serie de responsabilidades económicas que la tarifa y los ingresos no le dan”.



El concejal mencionó la construcción del nuevo colector Egoyá y de la Planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar), como algunas de las obras que se piensa hacer sin que haya recursos suficientes.

“Ellos (Aguas) qué van a hacer ahora, decir que se necesitan unos recursos, que nos quedamos atrás, vamos a capitalizar inicialmente con el 20 (por ciento) y toman la decisión”, aseveró.



Otro aspecto de la polémica se relaciona con que el cambio de régimen solo se conoció hasta que fue una decisión tomada.



“Ellos violaron el principio de la publicidad, que está contemplado en la Constitución Política”, afirmó Crosthwaite, quien se quejó de que el Concejo de Pereira y la Contraloría Municipal de Pereira no se enteraran de la decisión.



El gerente de la empresa afirmó que “cuando uno administra el tema público uno responde a muchas actividades y decisiones del día a día y uno resuelve que cuenta y que se reserva. Cuando una decisión no tiene ninguna clase de efectos, que se va a contar”.



