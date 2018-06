‘El once de los narcos’ y otras ofensas contra Colombia

La revista española Panenka en su edición 75, del especial Mundial 2018, presentó a Colombia como ‘el once de los narcos’.



En la revista, menciona a Uruguay como ‘el once de los escritores’, a Egipto como ‘el once de los faraones’, a Arabia Saudí como ‘el once de las prohibiciones’ y a Rusia como ‘el once de los estadios’.

El señalamiento que hace Panenka ha desatado indignación y críticas en redes sociales: “El gran concepto que tenía de la @RevistaPanenka desapareció por concepto al ver semejante despropósito. Una falta de respeto (y originalidad) hacia un país como Colombia”, dijo @fabianrozo.



En la lista de ‘el once de los narcos’ menciona a Pablo Escobar, Griselda Blanco, Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha, Miguel Rodríguez Orejuela, Gilberto Rodríguez Gacha, ‘Pacho’ Herrera, Fabio Ochoa, Jorge Ochoa y Juan David Ochoa; así como al exjefe de sicarios de Escobar Jhon Jairo Velásquez, ‘Popeye’.

Estos han sido otros insultos al país:

El 17 de junio del 2014 la actriz holandesa Nicolette Van Dam, entonces embajadora de Unicef, publicó en Twitter un fotomontaje en el que dos jugadores de la selección colombiana esnifan cocaína en una cancha de fútbol y con la frase ‘Muro colombiano’.

Tuit de Nicolette Van Dam en el que ofendió a los jugadores colombianos. Foto: Archivo

El 28 de junio del 2014 el caricaturista belga Pascal Decubber (PAD'R) presentó un dibujo de tres jugadores a la que tituló ¡La Colombie respire la confiance! En su momento, el Gobierno señaló que se afectó la imagen de los jugadores de fútbol de la selección Colombia y la de todos los colombianos.

La polémica caricatura del belga Pascal Decubber (PAD'R) sobre la Selección Colombia en Brasil 2014. Foto: Pascal Decubber (PAD'R)

“Para mí la sorpresa fue que a ningún colombiano lo agrarraran un doping. Colombia- Uruguay es un duelo perfecto, porque Colombia fabrica droga y Uruguay la legalizó”, dijo un comentarista en el programa de humor brasilero The Noite.



En junio de 2014 Matt Tilley y Joe Hildebrand, dos locutores de un programa llamado ‘One Percenters’ de la emisora Triple M, cuestionaron al aire si en realidad a los jugadores de la selección Colombia deberían llamarlos ‘los cafeteros’, pues, dicen, el país es más conocido por la droga que produce. Incluso, afirman que todos los colombianos poseen o venden cocaína. “-Los equipos de Colombia han sido descritos como los cafeteros, pero yo me pregunto, ¿será que sí son reconocidos por el café? -¿Estás sugiriendo que ellos son reconocidos por otro estimulante famoso que empieza por C? -Sí, me parece a mí que cuando uno menciona Colombia lo primero que la gente menciona es la Cocaína”, dijeron.



ELTIEMPO.COM