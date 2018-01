Reunión Santos - Farc en Turbaco (Bolívar)

En Los Montes de María corren vientos de paz y esperanza, y las comunidades campesinas organizadas y empoderadas de sus derechos crecen.

La caída de las curules para las víctimas cayó como un balde de agua fría, y las esperanzas ahora están puestas en los programas de desarrollo territorial, (pds). De hecho, antes de finalizar este mes se llevará a cabo la primera pre asamblea de desarrollo por el territorio.



Otros conflictos están renaciendo. Por ejemplo, la lucha por el agua y contra los monocultivos en Marialabaja.



La tierra que fue usurpada a sangre y fuego por los violentos aún no regresa a miles de familias de labriegos en toda la región monte mariana: desde Carmen de Bolívar a Ovejas (en Sucre).



Por ello, la reunión que sostienen hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y los máximos dirigentes del naciente movimiento político de las Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) en Turbaco, pinta de esperanza a toda la región que pide implementar urgente los acuerdos de paz.



"Se ha avanzado: el silencio de los fusiles permite ver hoy otro país y la esperanza de las regiones crece. Desafortunadamente en varias zonas aún no se siente los vientos de paz por la falta de inversión social. Hoy en Colombia no existe la guerrilla de las Farc a cambio hay un partido político, y es muy importante cuando tienes un adversario con el cual te puedes sentar en una mesa a debatir", dice Soraya Bayuelo Castellar, fundadora y directora del Colectivo de Comunicaciones de Montes de María Línea 21, y líder de víctimas en la región montañosa que comprende a los departamentos de Bolívar y Sucre.



Hasta la sede de la Gobernación de Bolívar llegarán a las 10:30 de la mañana Iván Márquez (cabeza de lista al Senado de la ex organización guerrillera), Jesús Santrich (candidato a la cámara por las Farc), Pastor Alape y Victoria Sandino.



Los ex presidentes Felipe González, de España y José 'Pepe' Mujica, del Uruguay, sería veedores y garantes internacionales del encuentro y llegan en calidad de 'notables' de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de los acuerdos firmados entre Gobierno y Guerrilla.



Acompañarán al presidente Santos en el encuentro el Vicepresidente de la República, General Óscar Naranjo; el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera y el comisionado del post conflicto, Rafael Pardo.



"A la implementación le falta mucho, esos dineros que eran para la guerra deben ser hoy para salud, carreteras, acueductos, escuelas y reivindicar los derechos sociales y culturales en las regiones. Fuimos los territorios los que pusimos el dolor y la tragedia", agrega Bayuelo Castellar, hoy en el partido liberal.



Al cierre de esta edición, La Casa de Nariño aún no confirmaba la visita de Rodrigo Londoño, Timochenco, máximo dirigente del movimiento político de Las Farc a Turbaco.



"En la construcción de paz ahora vemos apatía del presidente, la caída de las circunscripciones especiales para la paz fue un golpe muy duro para la región porque era nuestra posibilidad de llegar a donde se hacen las leyes, porque queremos tener representatividad, voz y voto", dice Juana Alicia Ruiz, líder de las Tejedoras de Mampuján, y premio nacional de paz.



"No estamos optimistas, pero seguimos trabajando con fe. Estamos proponiendo, por ejemplo, planes a 10 años en educación, vías, proyectos productivos, queremos importar nuestros productos, tener el apoyo del Registro Invima, para, por ejemplo, poder llevarlas a los hoteles de Cartagena nuestros productos", agrega Juana Alicia.



Hoy en Montes de María le piden a Gobierno y Farc no abandonar la paz.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas