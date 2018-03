Rechiflas a MinAmbiente en reunión sobre nuevos límites de Santurban

En medio de rechiflas, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, abandonó el Coliseo Edmundo Luna Santos, en Bucaramanga, donde este domingo se adelantaba una reunión informativa como parte del proceso que se lleva para fijar la nueva delimitación del páramo de Santurbán, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional que tumbó los límites trazados en el 2014.

La intervención del funcionario se vio interrumpida por los gritos enardecidos de los asistentes, quienes lanzaron insultos en su contra.

Ante la imposibilidad de poder dirigirse al auditorio el Ministro decidió acabar con la socialización, señalando que no había garantías para establecer el diálogo que propenda a la concertación.



“No se dieron las condiciones, hay algunos actores que están jugando con esto y no quieren que se dé un diálogo, el cual tiene que darse entre las dos partes y no se permitió. Nosotros en ese sentido lo que hicimos fue levantar el escenario de participación porque no habían condiciones”, dijo el Ministro.

Hay algunos actores que están jugando con esto y no quieren que se dé un diálogo, el cual tiene que darse entre las dos partes y no se permitió FACEBOOK

TWITTER

El jefe de la cartera ministerial, manifestó que en ese espacio de participación, que se cumple tal como lo dispuso la Corte, se iba a explicar la metodología y se presentarían los criterios de cómo se delimitaría el páramo, de manera que la gente pueda tener argumentos para estar a favor o en contra.



"Esto no es un buen ejemplo para el país. Yo estoy aquí, en nombre del gobierno, dando la cara en este proceso para que lo hagamos bien como se espera", añadió Luis Gilberto Murillo.



El funcionario dijo que con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, veedores y el Personero de Bucaramanga, se redefinirá un nuevo espacio donde se puedan sentar las partes en un marco de civilidad, que conduzca al diálogo constructivo para obtener el mejor resultado de la revisión de la nueva delimitación del páramo de Santurbán.



El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien participaba en la reunión e intentó calmar los ánimos, se refirió al incidente y lamentó que se haya perdido la oportunidad de escucharse unos a otros.



"Cada uno de nosotros puede plantear su posición, oponernos con argumentos, sin gritar y respetando los argumentos del otro", precisó el mandatario, quien ha sido un abanderado de las acciones en defensa de ese ecosistema de alta montaña, especialmente en el rechazo a la actividad minera en su entorno.



La Corte Constitucional dio un año para que se trace la nueva delimitación, por lo que el trabajo debe estar finalizado el 16 de noviembre.



La delimitación del páramo de Santurbán que se hizo en el 2014 incluía 98.954 hectáreas, de 129.743 posibles. Uno de los puntos que se tiene que incluir en el nuevo proceso es que el área protegida no puede ser menor a la que ya estaba.



Mientras se adelantan estos análisis, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no puede otorgar licencias para la explotación minera en esa zona.



BUCARAMANGA