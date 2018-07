Reubicarían ambulantes en el centro de Bucaramanga

A lo largo de la calle 35 o ‘Paseo del Comercio’ la Alcaldía de Bucaramanga demarcó unos espacios en los que se reubicaría a algunos de los vendedores informales que actualmente están distribuidos en los parques Antonia Santos, Centenario y en la plazoleta de la carrera 15 con Avenida Quebradaseca.

Esta estrategia, según explicó el subsecretario del Interior de Bucaramanga, Ludwing Mantilla, hace parte de una prueba piloto, en el marco del Plan Maestro de Espacio Público (PMEP), para traer nuevamente, pero de manera legal, a los informales al Centro de la ciudad.

El funcionario dejó claro que el “espacio público no es negociable, es de todos y prima el interés general”, y con esta reubicación lo que se pretende es organizar la ciudad y darle una oportunidad a las personas de que hagan sus actividades laborales dentro de un plan maestro autorizado por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



“Se busca que la ciudad esté organizada sin que se afecte a los vendedores formales, se garantice la movilidad, seguridad y organización del sector. Allí se ubicarían personas según un censo que se ha venido construyendo, para que tengan la oportunidad de laborar formalmente”, indicó Mantilla.



Los criterios de selección de quienes regresarían al centro es que sean vendedores informales comprobados, que estén censados y que hayan permanecido en los tres sitios donde se reubicaron. Adicional, se harán cruces con otras informaciones que tiene la Alcaldía para asignarles un espacio.



Hasta ahora no se ha definido cuándo se reubicarían y si quienes regresen al ‘Paseo del Comercio’ tendrán que pagar algo por el uso del espacio.



El Subsecretario del Interior de Bucaramanga explicó que la implementación del PMEP, que elaboró la Alcaldía con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga (UPB), por un valor de $1.257 millones y que fue presentado al público, se divide en etapas preparatorias de las cuales ya se surtió una que fue la reubicación de los vendedores en los parques y plazoleta. La reubicación en el Centro sería otra de esas etapas y “con ello vamos avanzando y haciendo el desarrollo en la ciudad. La prioridad para nosotros es la gente”, dijo el funcionario.



Para Reinaldo Lizcano, un vendedor ambulante que lleva más de 17 años ejerciendo esta labor, “sería una bendición” que lo devolvieran a la calle 35, ante lo cual se comprometería en no hacer desorden y pagar hasta 5.000 pesos al día por el uso del espacio.



“En los otros lados las ventas están muy pesadas y nosotros tenemos compromisos. Lo que he escuchado de la demarcación es que es para reubicarnos, serán 20 y 20 a cada lado de la calle por cada cuadra y un solo vendedor por familia. Esperemos a ver si es así”, sostuvo Lizcano.



En cambio Rodrigo Ortiz Montero, quien tiene una caseta en la calle 35, no ve viable esta nueva propuesta de la Alcaldía porque retornaría el desorden al Centro, y criticó que estas decisiones, por parte de la Alcaldía, demuestran improvisación.



En igual sentido opinó el concejal de Bucaramanga, Wilson Mora Cadena, quien criticó a la administración municipal porque no ha socializado con el Concejo el PMEP “y es quien debe revisarlo para darle viabilidad. Parece que lo quieren aprobar por decreto y nos tocaría entrar a demandar, lo que ocasionaría un desgaste para la ciudad”, señaló el corporado.



Sobre la reubicación en la calle 35, el concejal Wilson Mora Cadena rechazó la medida porque “sería un retroceso en el avance que se había logrado con la política de vendedores”.



Dijo que la administración se ha dedicado a hacer pruebas piloto y nada en concreto. “Expusieron el PMEP pero no lo publicaron porque tiene errores. No hay consistencia en un programa y todo es prueba y error y así no se maneja una ciudad, esto no es un juego de monopolio”, acotó.



BUCARAMANGA