Retrasos en la entrega de viviendas, un drama para los compradores

A *Fabián le prometieron que le entregarían su apartamento en junio de 2017 pero solo hasta diciembre de ese mismo año firmó las escrituras de su vivienda, luego una entidad bancaria le desembolsó el crédito a la constructora encargada del proyecto parque residencial San José, un mes después el banco le cobró la primera cuota y sin embargo Fabián aún no ha recibido su apartamento.



“Como mi caso hay muchos, a algunos se les venció el subsidio, la constructora me dijo que están realizando obras en áreas comunes y me explicaron que por eso no se pueden ocupar los apartamentos, además me dijeron que sería solo hasta después del 22 de febrero”, contó Fabián.

En este proyecto que ha presentado varios retrasos, participa la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia (Fomvivienda) junto a una constructora que levantó las 17 torres con 340 apartamentos.



“Iniciando mi gobierno tuve grandes dificultades con la multinacional Cemex porque llevaba casi dos años de adjudicado ese contrato y no habían iniciado ni siquiera los apartamentos, me tocó anunciar un posible incumplimiento de contrato pero iniciaron y ya se hizo el sorteo de los apartamentos, hubiera sido peor declarar el incumplimiento, estamos pendientes de la interventoría y de supervisar la entrega”, informó el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez.



Luis Andrés Santos firmó una promesa de compraventa para comprar una vivienda nueva en el norte de Armenia pero en ese documento no se estipuló la fecha de entrega del inmueble. Sin embargo la constructora les aseguró que entregarían las viviendas en agosto de 2017, no obstante la fecha fue prorrogada y aún no tienen una nueva fecha de entrega.



“Hemos dado más de la cuota inicial que teníamos que dar, tengo entendido que han tenido problemas técnicos, que cambiaron de interventor y arquitecto, que les robaron unos materiales, en fin. La casa por fuera ya está terminada pero no sabemos por dentro porque no nos han dejado ingresar”.



Tatiana Sepúlveda comenzó a pagar un apartamento en Callejas de San José, un proyecto habitacional adelantado por Construinversiones al sur de Armenia pero “ya nos han hecho tres o cuatro prorrogas, ya perdí la cuenta, la última fecha que nos habían dado era para diciembre luego que marzo y ahora nos dicen que junio. Me tocó renunciar al subsidio caja compensación porque se me venció y me tocó esperar un año para que me lo volvieran a dar. Ya perdí dos preaprobados de créditos en bancos y me preocupa porque me puedo quedar sin contrato y que luego no me den el crédito”.



Como el de ellos hay decenas de casos. De hecho el coordinador de la Casa del Consumidor de Armenia, Carlos Alberto Guinand señaló que en el último año se ha aumentado el número de quejas y denuncias por las demoras en la entrega de las viviendas nuevas. “Entre dos y tres quejas diarias porque las constructoras no entregan a tiempo las viviendas”.



Los compradores se sienten los más vulnerables a la hora de negociar con las constructoras, sin embargo para el ingeniero y dueño de la constructora Construinversiones, Jamid Alzate “(los clientes) son los más protegidos por la ley”.

Alzate explicó que el proyecto Callejas de San José tiene un año de retraso y el avance de obra ya está en el 80 por ciento sin embargo informó que, como la financiación del proyecto está bajo el esquema de encargo fiduciario se ha presentado que a veces "no llegan los recursos de la fiducia a las obras porque los compradores no pagan".



Según el ingeniero, bajo este esquema fiduciario el único riesgo es el tiempo de entrega pero los recursos están seguros. “En esta empresa hemos hecho un esfuerzo descomunal por adelantar las obras, pero el cliente no entiende el tema de la fiducia". Agregó que los apartamentos se entregarán en junio o julio próximo.



"El cliente cree que compró un bien de 100 millones de pesos pero que como ha pagado 15 millones, le tienen que entregar ya".



Según Guinard, los clientes pueden “exigir la garantía de la entrega de la vivienda (en la fecha pactada) o exigir la devolución de su dinero con los intereses correspondientes. También pueden negociar con la constructora para que les den un apoyo con el pago del arriendo mientras le entregan la vivienda”.



