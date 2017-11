Pereira, bien en orgullo, mal en participación de sus habitantes

El orgullo de los pereiranos por su ciudad se mantiene en un 74 por ciento, pero sus habitantes casi participan muy poco en resolver problemas de interés general.

Los anteriores son algunos de los resultados de la Encuesta de percepción ciudadana Pereira 2017, del programa Pereira Cómo Vamos.



La encuesta fue aplicada por la firma Ipsos Napoleón Franco, que entrevistó a 1.005 personas de los estratos 1 al 6, entre el 27 de julio y el 31 de agosto pasados. El margen de error del sondeo es del 3,1 por ciento y su nivel de confianza es del 95 por ciento.



Los resultados y las conclusiones de la encuesta fueron presentados ayer por el nuevo coordinador de Pereira Cómo Vamos, Juan Pablo Vélez.



El optimismo sube. El 67 por ciento de los pereiranos dijo que la ciudad va por buen camino. Este indicador aumentó un punto con respecto al 2016 y ha crecido desde el 2013, cuando fue del 47 por ciento.



El orgullo por Pereira, como se dijo al comienzo, se sostiene en el 74 por ciento, pero en el 2014 y el 2015 fue del 80 y el 85 por ciento, respectivamente. Se quedó estancado.

En la satisfacción con la ciudad como un lugar para vivir sí hubo una caída. En el 2016 fue del 81 por ciento y este año del 79 por ciento. Además, en el 2014 y el 2015 fue del 80 y el 85 por ciento, respectivamente.



Para el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, que salió bien calificado en la encuesta, ya que conserva una imagen favorable del 77 por ciento, destacó que en cultura, recreación, espacio público, infraestructura, en satisfacción con la educación superior los resultados son muy buenos, pero se debe mejorar en la prestación de servicios de salud y en disminución de los hurtos a viviendas y personas, “que aguan los resultados”.

No participamos​

El coordinador de Pereira Cómo Vamos destacó la poca participación ciudadana de los habitantes de la capital de Risaralda. Dos indicadores lo dicen todo: el 75 por ciento de los pereiranos no hizo nada para resolver problemas públicos o apoyar ideas o personas en el último año, y el 58 por ciento no participa en ninguna organización, espacio o red.



“El llamado de hoy es a actuar, a participar más, que hagan más parte de diferentes espacios, organizaciones o redes”, comentó Vélez, quien subrayó que Pereira siempre aparece en los últimos lugares en participación de sus habitantes en las ciudades donde está el programa Cómo Vamos.



En la encuesta de este año se incluyó una pregunta nueva: si siente que Pereira le está garantizando el derecho a la salud. El 52 por ciento dijo que sí y el 48 por ciento que no. Otro interrogante nuevo relacionado con la salud es si factores del medio ambiente, como el agua, el aire y el ruido se relacionan con o causan enfermedades.

El 50 por ciento dijo que nada y el 23 por ciento que mucho.



En el tema de seguridad hay una particularidad. La percepción de inseguridad bajó en los barrios (del 13 al 12 %) y aumentó en la ciudad, del 14 al 18 por ciento.