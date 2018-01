El 79% de los Cartageneros cree que la ciudad va por mal camino

El último informe de la red de veedurías ciudadanas ‘Cartagena Cómo Vamos’, el cual fue presentado este miércoles, se conoce en medio de un contexto inédito en la historia de Cartagena: una ciudad sin alcalde titular, contralora, y con medio Concejo ante un juez de garantías.

Según la encuesta hecha por Ipsos Napoleón Franco, el 79 por ciento de los cartageneros siente que la ciudad va por mal camino. En ciudades como Medellín y Pereira el optimismo supera el 60 por ciento. En Cartagena el 50 por ciento de los ciudadanos se siente orgulloso de su ciudad.



Con un 58 por ciento, los habitantes de la zona rural de Cartagena tienen una baja autoestima y se consideran pobres. Solo el 42 por ciento de los encuestados cree que su calidad de vida mejoró.



La encuesta fue hecha en hogares de todos los estratos entre la última semana de octubre y la primera de noviembre del 2017. En esta oportunidad el informe incluyó a todos los integrantes del hogar mayores de 18 años.



Por otro lado, ante la pregunta 'en las últimas cuatro semanas ¿algún integrante de su hogar tuvo que comer menos de cuatro comidas al día porque no había suficientes alimentos?' el 72 por ciento de los encuestados aseguraron que 'No'.



En educación, bajaron las matrículas en entidades públicas y se incrementaron en las privadas. Mientras en el 2016 se había matriculado un 60 por ciento de estudiantes en colegios públicos, en el 2017 solo el 39 por ciento de los hogares encuestados optó por la educación pública para sus hijos. El 86 por ciento de los encuestados se mostró satisfecho con la educación superior.



Otros resultados señalaron que el 40 por ciento de los cartageneros siente que en la ciudad no se garantiza el derecho a la salud y el 54 por ciento de los habitantes se siente satisfecho con la oferta cultural.



El 45 por ciento de la población manifestó sentirse insegura y el 65 por ciento de los encuestados aseguró que la ciudad es presa de los atracos. Por ejemplo, en los barrios sólo se sienten seguros el 41 por ciento de los habitantes.



Pese a la crisis en la construcción que vive la ciudad por cuenta de la ilegalidad, el 68 por ciento de los habitantes tienen vivienda propia.

Transcaribe bajó en calidad

Uno de los ítems peor calificados fue el sistema integrado de transporte, Transcaribe. “La gente se bajó de Transcaribe para montarse en buseta”, así lo señaló María Claudia Peña, directora de la veeduría ‘Cartagena Cómo vamos’.



En el 2017 sólo el 11 por ciento se montó en Transcaribe y el el 40 por ciento de los cartageneros usaron otro medio de transporte colectivo.





JOHN MONTAÑO

CARTAGENA