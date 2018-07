Restituyen tierra a víctimas de paras en el Magdalena medio

Un predio de 229 hectáreas, ubicado en la vereda La Musanda, del municipio de Rionegro (Santander), por donde se extendía el centro de operaciones de las desaparecidas Autodefensas Campesinas de Santander y sur del Cesar (Ausac), fue restituido por el Tribunal Superior de Cúcuta a una familia víctima de despojo por este bloque armado, que comandaba el temido paramilitar Guillermo Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’.

Aunque los beneficiarios manifestaron su deseo de no retornar a esta propiedad, la decisión judicial, conocida durante este fin de semana, ampara el derecho de este grupo de campesinos de recuperar su territorio con la extensión equivalente y las adecuaciones requeridas para el cultivo de la palma de aceite, que producía antes de 1996, cuando fue abandonado.



El terreno, cuyo dueño actual es un ganadero que adquirió el título en un proceso legal, se encuentra en un sector considerado como el corazón del Magdalena medio, donde por años operó este exjefe de las Auc, que fue uno de los responsables de la masacre de Barrancabermeja (Santander), cometida el 16 de mayo de 1998, y de la irrupción de la violencia paramilitar a orillas del río Magdalena.

“En este caso, uno ve cómo la Justicia logra resolver casos que por muchos años han quedado en la impunidad, y si no se tenía una ley de restitución, simplemente no se hubiera logrado este resultado, acompañado de verdad y reparación a los afectados”, indicó Fabio Andrés Camargo Gualdrón, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Santander.



El funcionario considera este proceso de restitución de tierras emblemático por dos razones: La primera porque duró cuatro años en los tribunales y no generó efectos adversos al propietario actual de la finca, conocida como Villa Oliva. Y segundo, el predio alcanzó a pertenecer a tres jefes del paramilitarismo en la zona.

De hecho, el testimonio que rindió Nelson Estupiñán Zabala, integrante del bloque Héctor Julio Peinado conocido por su alias ‘Fabián’, en un proceso desarrollado por el Juzgado Penal Especializado de Valledupar, fue fundamental para dirimir esta diligencia judicial.



Otro aspecto destacado por la Unidad de Restitución es que a casi 20 años de registrarse este despojo, la ley decidió estudiar un hecho de violencia en el municipio de Rionegro, ubicado a 19 kilómetros de Bucaramanga, donde el paramilitarismo desató una estela de muerte como en ninguna otra población de Santander.



Entretanto, el grupo de favorecidos, integrado por una mujer que perdió a su esposo durante la reclamación, y sus hijos, deberá seleccionar el territorio donde se efectuará este derecho y acogerse a programas productivos para recuperar la estabilidad económica que le fue arrebatada por la violencia.

CÚCUTA