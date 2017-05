Obras junto a Estación del Ferrocarril de Armenia esperan resolución

01 de mayo 2017 , 05:55 a.m.

Aunque hace pocos días se inauguró la nueva sede de la Biblioteca Pública Municipal ubicada en la antigua Estación del Ferrocarril de la ciudad, quedan pendientes las obras aledañas a este complejo cultural y turístico que se proyectó hace años.

En el acto de inauguración de la biblioteca, el alcalde Carlos Mario Álvarez hizo un llamado al Ministerio de Cultura para que le entregue la resolución que le permita reiniciar obras en este sitio, luego de que fueran suspendidas por esta cartera hace más de un año por no contar con los permisos necesarios para intervenir este lugar, declarado Patrimonio Nacional por el Consejo Nacional de Monumentos en 1989.



El lío comenzó luego de que el Municipio inició las obras pero solicitó el permiso cuatro meses después.



“Hago un llamado al Ministerio. Este año ya he ido siete veces hasta allá para que nos entreguen la resolución para reiniciar las obras de los parqueaderos y las plazoletas gastronómicas que vamos a hacer”, aseguró Álvarez.



El mandatario informó en diciembre del año pasado que, en la última sesión ordinaria del 2016, el Consejo Nacional de Patrimonio dio un concepto favorable a los ajustes y modificaciones hechas por la Alcaldía de Armenia al Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp), como los parqueaderos subterráneos que el Ministerio había solicitado trasladar a otro lugar. Sin embargo, tras cuatro meses, la resolución para el reinicio de obras no ha llegado.

Álvarez dijo que, por la falta de esta resolución, tienen detenidos varios proyectos que quieren realizar en este complejo cultural. “En seguida del edificio republicano, con el Sena Quindío y el Ministerio de Cultura, queremos hacer la escuela taller del Paisaje Cultural Cafetero”, afirmó.



Y dijo que se tiene planeado trasladar las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte (Setta), que actualmente están ubicadas en una de las bodegas de la Estación, para la plaza Minorista de Armenia “para poder hacer más espacios para la cultura al lado del Museo de Arte del Quindío (Maqui), que queda en este mismo entorno”.



“El compromiso es seguir mejorando el entorno. Hay unas bodegas en mal estado y el otro año vamos a tener recursos propios para mejorar integralmente el sitio, seguridad, iluminación e intervención social en los barrios de los al rededores, vamos a cambiar el vagón de la antigua locomotora”, dijo Álvarez.



La Estación está conformada por un edificio republicano y varias bodegas aledañas y, aunque el Ministerio avaló la mayoría de los ajustes, no permitió modificación en este edificio por su valor arquitectónico.



ARMENIA