Ejército rescató a comerciante secuestrado por el Eln, en Santander

Una rápida reacción encabezada por uniformados del Gaula Militar y tropas de la Segunda División del Ejército permitió en las últimas horas el rescate de Marco Tulio Cáceres, un comerciante que fue secuestrado el sábado por guerrilleros del Eln, en un tramo vial a la altura del municipio de Santa Bárbara (Santander).

En el operativo de rescate, que se realizó en el municipio de Piedecuesta, ubicado en el área metropolitana de Bucaramanga, tres de los secuestrados fueron capturados y otro más murió en el intercambio de disparos.



“Este ciudadano santandereano fue secuestrado en la noche en la vía que comunica a Bucaramanga con el municipio de San Andrés. Unos individuos, integrantes del frente Efraín Pabón Pabón, bajo el control de alias Cesar, robaron 50 millones de pesos que la víctima llevaba y fue llevada a un paraje, que fue identificado gracias a la red de aliados de la Fuerza Pública”, indicó el coronel Jaime Alberto Escobar, comandante de la Policía de Santander.



Versiones preliminares indican que en el desarrollo de esta acción de la Fuerza Pública, un soldado resultó levemente lesionado.



De acuerdo con la víctima, los guerrilleros pensaban exigir 1.000 millones de pesos por su liberación. No obstante, un trabajo de inteligencia y una persecución con drones logró identificar la huida de los secuestradores hacia un sector apartado de la vía Curos-Málaga.



“Yo iba en el carro del ‘tope’ para arriba, lo que llaman la quebrada La Judía. Ellos tal vez me estaban esperando en la lomita porque apenas subí la quebrada, me salieron en la parte más angosta y ahí me cayeron”, relató la víctima.



El Ejército ya tiene identificada a esta estructura subversiva como responsable de cometer actos extorsivos y secuestros en esta parte del departamento, que colinda con el sur del Cesar y Norte de Santander.



