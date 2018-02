Represamientos en la frontera por nuevas reglas para entrar a Colombia

Édgar Gómez - 43 años “El paso está habilitado, solo que no está fluyendo como antes. Pienso que estos controles son positivos, porque algunos estaban haciendo lo que les daba la gana. Lo que se quiere es que este paso se haga más correcto y más transparente. Pero no se puede negar tampoco que esta multitud de personas se formó por el tamaño reducido del puente y la lentitud del trabajo de algunos funcionarios de Migración Colombia”.

Jorge Hernández - 24 años



“Yo vengo a comprar comida, porque en Venezuela no hay nada. Y cuando me disponía a pasar, me tomó por sorpresa esta fila interminable de gente. Era caótico. El forcejeo de las personas y uno aguantando calor, sed y hambre. No aceptamos esas nuevas medidas, porque nosotros cruzamos por necesidad. Los controles van a impedir el libre paso, como era antes”.