Renunció Procuradora del Magdalena por denuncias de sobornos

Denuncias de corrupción contra la Procuraduría Regional del Magdalena hechas por el personero distrital y dos concejales de Santa Marta, provocaron la renuncia de Ana María Muelle, quien tenía a cargo la dirección de ese Ministerio Público.

La decisión la dio a conocer la propia Muelle a través de su cuenta de Twitter, donde publicó “hoy tomé la decisión de renunciar a mi cargo como Procuradora Regional del Magdalena para poder defenderme de las bajas acusaciones en mi contra”.

Hoy tomé la decisión de renunciar a mi cargo como Procuradora Regional del Magdalena para poder defenderme de las bajas acusaciones en mi contra. Agradecida por la gran experiencia y la oportunidad. Dr. @fcarrilloflorez — Ana Maria Muelle (@anamariamuelle) 15 de agosto de 2018

Seguidamente la Procuraduría General de la Nación se pronunció en un comunicado en el que indicó que aceptaba la determinación de Ana María Muelle, pero además anunció la creación de un grupo especial para que investigue las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en esa sede del ente de control, que se dieron a conocer por los medios locales.



Cabe indicar que el escándalo en el Ministerio Público regional se desató luego de unas declaraciones realizadas por el personero distrital y dos concejales de Santa Marta, en las que señalan a la Procuradora Regional y su equipo de trabajo de ejercer presiones políticas y solicitar dinero a cambio de archivas procesos disciplinarios que estarían en marcha.



El Personero Distrital Chadán Rosado Taylor, aseguró que lo que ocurre al interior de esta institución es sumamente grave en materia de transparencia en el ejercicio de control público. “En mi caso toda vez que iniciamos investigaciones desde la procuraduría de inmediato recibimos la visita de algún miembro de esta entidad anunciando la apertura de un proceso en nuestra contra. La persecución política que existe es notoria”, señaló.



Por su parte el concejal Carlos Pinedo Cuello, fue más vehemente en sus afirmaciones. Indicó que desde el organismo de control se les exige grandes sumas de dinero a miembros del cabildo samario y funcionarios públicos a cambio de no ser investigados.



“A mí una persona cercana a este Ministerio Público me pidió plata para archivar un proceso que se cursaba en contra mía. Por supuesto me negué ante ese requerimiento, porque tengo mi consciencia tranquila, sin embargo, no deja de preocuparme la labor que desempeña la doctora Muelle, quien es esposa del concejal Iván Saravia, con el que tenemos diferencias políticas”, expresó.



También el coadministrador Juan Carlos Palacio se pronunció frente a lo que sería un ‘cartel del soborno’ al interior de la Procuraduría Regional. “En un claro proceder extorsivo, un funcionario de este órgano me exigió la suma de 40 millones y como no accedí, las investigaciones se han acelerado para involucrarme”, dijo Palacios, quien insistió en que la actual Procuradora Regional del Magdalena por sus intereses políticos no brinda garantías en procesos que adelanta en el departamento.



Por todo los señalamientos que se han generado en las últimas horas contra la Procuraduría Regional, el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo se desplazará en las próximas horas a la ciudad de Santa Marta donde liderará la revisión de los procesos disciplinarios abiertos en los últimos meses y dispondrá las medidas que se requiera para hacer frente a los hechos denunciados, entre ellas la recaudación de pruebas y otras decisiones inmediatas.



Junto al Procurador viaja también Carmen Giovanna Restrepo Medina, delegada para la Fuerza Pública y la Policía Nacional, quien presidirá la comisión de investigación que indagará sobre los hechos denunciados.





ROGER URIELES

Para EL TIEMPO