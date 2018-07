Prohibirían que 16 municipios lleven basuras a relleno de Bucaramanga

06 de julio 2018 , 11:34 a.m.

Si antes del próximo jueves 12 de julio la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) no ha levantado la medida de suspensión de una obra para la ampliación de la capacidad del relleno sanitario El Carrasco en esa capital, la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Empresa Municipal de Aseo (EMAB) no permitiría la disposición de residuos provenientes de 16 municipios del área metropolitana y la región.

El pasado martes la CDMB le puso freno a la ejecución de un box culvert, una estructura que se construye en el marco de la emergencia sanitaria que vive Bucaramanga, declaratoria a la que se ha acudido desde el 2011 para prolongar el uso del relleno argumentando la falta de otro lugar donde depositar las mil toneladas diarias de basura que son llevadas a ese sitio.

Según la CDMB, la medida de suspensión se impuso luego de verificar que las obras que se realizan por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) en un predio aledaño a la quebrada El Carrasco, estaban generando afectación a esa área protegida que se encuentra en inmediaciones del Distrito Regional de Manejo Integrado.



“Si la obra del box culvert del Carrasco que se requiere para ampliar la capacidad del relleno sigue sellada, Bucaramanga no puede garantizar la capacidad futura que demanda el propio municipio, lo que desemboca en ese cierre para recibirle residuos a otras poblaciones (…) no es un tema de capricho sino es un tema técnico”, señaló Manuel Azuero, asesor de la Alcaldía.



De acuerdo con el funcionario, la Alcaldía de Bucaramanga espera que las entidades encargadas resuelvan el problema y no toque llegar a la instancia de prohibir la llegada de basuras de otros municipios.

“El problema no lo generó Bucaramanga sino la CDMB cuando decidió cerrar la obra con las interpretaciones jurídicas que tienen en el marco de una emergencia sanitaria con las gravísimas consecuencias que eso conlleva. Ojalá se pueda superar el impase y que el relleno pueda seguir operando para todos”, dijo Azuero.



El director de la CMDB, Martín Camilo Carvajal Cámaro, señaló que si bien esa entidad otorgó la correspondiente autorización para la obra, de manera expresa se indicó la necesidad de efectuar la sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado ante la necesidad de su intervención.



"En septiembre de 2017 la EMAB solicita la sustracción del predio colindante a la cañada El Carrasco, sin embargo, no contaba con la documentación completa para continuar el trámite y en este sentido la CDMB hace el requerimiento respectivo e impone la medida preventiva para suspender la afectación al Distrito Regional de Manejo Integrado", precisó el directivo de la corporación ambiental .



La advertencia hecha por la Alcaldía de Bucaramanga, generó el rechazo de Héctor Mantilla Rueda, mandatario de Floridablanca, municipio que dispone sus basuras en el renello sanitario El Carrasco, al señalar que con esta medida se vulnerarían los derechos a la ciudadanía al poner en riesgo los derechos a la salud, al medio ambiente, al equilibrio ecológico y sanitario.

"La responsabilidad y la razón por la que la CDMB ha sellado la obra en El Carrasco ha sido por negligencia de la AMB y la EMAB que no habían hecho el trámite de sustracción del DRMI. Floridablanca, Piedecuesta y Girón pusimos recursos para esa obra enmarcada en la emergencia sanitaria del año pasado, y no es justo que solo Bucaramanga disponga de él y los demás no, eso es competencia desleal para con nosotros”, añadió el burgomaestre.



