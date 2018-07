Se reanudaría obra suspendida en relleno El Carrasco de Bucaramanga

A la suspensión de la obra de un ‘box culvert’ (tipo de alcantarilla) en el relleno sanitario El Carrasco le siguen apareciendo enredos y, al parecer, pugnas de poder que en últimas van a terminar perjudicando a los habitantes de los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga y a 13 más que disponen sus residuos en este basurero.

Tras la suspensión de la construcción del ‘box culvert’, medida tomada por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) por incumplimiento de requisitos, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, anunció que la Empresa de Aseo de la ciudad (Emab), propietaria del relleno, no recibirá basura de los 16 municipios diferentes a la capital desde el próximo jueves si la Corporación no levanta la suspensión y permite la continuidad de la obra.

El incumplimiento de los requisitos, según la CDMB, se dio porque el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), entidad que contrató la obra en el basurero por 2.395 millones de pesos aportados por los cuatro municipios del área, no obtuvo el permiso de intervención de un área protegida que hace parte del municipio de Girón.



Al respecto, Hernández Suárez señaló que la suspensión de la obra obedece a una “mala intención” de la CDMB, porque desde septiembre de 2017 se pidió a la Corporación la sustracción del área protegida para poder intervenirla y “llevan 10 meses tomándonos del pelo, tocó llevar eso a la crisis para que allá se resolviera, entonces el viernes harán la reunión de Consejo Directivo (de la CDMB) para hacer la sustracción que la habían podido hacer hace 10 meses, entonces mire la mala intención”, dijo el mandatario.



Pero además, el Alcalde afirmó que el pasado viernes la CDMB debía presentar una resolución para soportar la suspensión de la obra, pero “no la llevaron, o sea, el sello no existe, se cayó. Por eso vamos a empezar a trabajar porque el sello no existe, no fueron capaces de hacer la resolución, tal vez algo tienen de temor por lo que hicieron porque eso es manipulación”, precisó Hernández.



A lo manifestado por el alcalde se sumó lo dicho por el gerente de la Emab, José Manuel Barrera, quien le tiró la pelota a Girón al decir que cuando la Emab solicitó la sustracción del área protegida “la CDMB solicitó se adjuntaran unos requisitos de Girón, relacionados con definir el predio de interés público y a la fecha la Alcaldía de Girón no lo ha hecho”.



Sobre el cierre del relleno para otros municipios, Barrera explicó que se aspira a no llegar a ese nivel “pero si el lineamiento institucional no se da, tocará llegar a ese nivel. Pero aspiro a que podamos de manera diligente por el mandato de la ciudadanía, llegar a una conclusión que le sirva a los ciudadanos”.



En cuanto a la falta del documento de Girón, el secretario de Planeación de ese municipio, Óscar León, indicó que “efectivamente el AMB y la Emab solicitaron la sustracción del área protegida, pero como había una medida preventiva del Juzgado 15 que dice que El Carrasco no puede ser usado para relleno, pedimos la aclaración al juez y no se tenía la respuesta”.



“Tuvimos conversaciones con el juez y gracias a eso el jueves de la semana pasada fue radicado en la CDMB el documento. Entonces estamos en manos de la Corporación para que hagan la revisión y resuelvan, ojalá favorablemente, y se pueda continuar la obra”, aclaró León.



El trabajo en El Carrasco sigue suspendida y según la CDMB, este viernes se convocaría a un Consejo Directivo para definir si se sustrae o no el predio protegido.



El director de la CDMB, Martín Camilo Carvajal, explicó que no existe una resolución para la suspensión de la obra, sino que se emitió el auto 216 del 6 de julio de 2018 con el que se legalizó la medida preventiva y se abrió una investigación sancionatoria ambiental.



Sobre el documento de la Alcaldía de Girón, señaló que sí es necesario tenerlo porque con él se adelanta la modificación del área protegida y habilita la intervención. “Este documento ya se allegó y por ello se citó al Consejo Directivo el viernes para analizar la modificación del área protegida”, precisó.



Carvajal dijo que la CDMB tiene la disposición de solucionar el impase pero cumpliendo la ley.



La obra del ‘box culvert’, con la se pretende proteger una quebrada y ampliar la vida útil del basurer, inició labores el pasado 10 de abril de 2018.



El Alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, dijo que no les pueden prohibir disponer en el relleno. De ser así, apelará a vías jurídicas



