$ 2.500 millones de excavación para parqueaderos se perdieron

Luego de más de dos años de suspensión en las obras que adelantaba la Alcaldía de Armenia en los predios de la antigua Estación del Ferrocarril, próximamente comenzarán los trabajos para rellenar la excavación donde inicialmente se habían proyectado los parqueaderos.

Así lo confirmó el secretario de Infraestructura, Álvaro Jiménez, pues desde enero pasado se conoció que la titularidad del lote, donde la administración anterior realizó dicho hueco, le pertenece al Instituto Nacional de Vías (Invias) y por esto deben restituirlo.



Las labores de excavación en este predio le costaron al Municipio 2.500 millones de pesos. Además, cabe recordar que las obras fueron suspendidas por el Ministerio de Cultura pues no tuvieron en cuenta el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) de este lugar.



“Tenemos que restituir el lote en las condiciones en las que estaba, tenemos que llenar ese hueco. La semana pasada estuvimos en el Ministerio de Cultura preguntando cómo podemos llenarlo, y ya tenemos el estudio técnico de nuestro ingeniero de suelos donde informamos que se va llenar muy lentamente, en capas de 25 centímetros con una vibración casi que nula”, señaló el funcionario.



Aunque Invías cedió al Municipio la titularidad de los lotes donde están ubicadas tanto la antigua edificación férrea y las bodegas aledañas, el predio localizado entre estas edificaciones no pudo cederse. “Luchamos mucho para hacer el parqueadero allí pero la titularidad de ese terreno es de Invias y hay una ley que no permite hacer ningún tipo de construcción sobre los corredores férreos”, aseguró Jiménez. Agregó que “tenemos que conseguir el material de préstamo para poder llenar ese hueco y además hay que compactarlo con mucho cuidado”.



Explicó que estas obras se van a realizar “casi que a mano porque hay unos edificios republicarnos y no podemos tener vibración que vaya a afectar esas edificaciones que son patrimonio nacional, hemos estado en comunicación con el Ministerio para que nos avalen la manera cómo vamos a tapar el hueco para iniciar cuanto antes”.



Finalmente, el secretario dijo que no se atrevía a dar tiempos de inicio, ni precios, pues podrían varias.



De otro lado, se conoció que la Procuraduría citó a audiencia pública al curador urbano número 2 de Armenia, José Elmer López por las presuntas irregularidades en la expedición de tres licencias de construcción de parqueaderos y bodegas en la Estación del Ferrocarril.



El Ministerio Público busca determinar si López habría incurrido en una falta disciplinaria al expedir las licencias en agosto de 2015, “donde presuntamente omitió verificar la existencia de la autorización del proyecto por parte del Ministerio de Cultura para los usos específicos en una zona declarada bien de interés cultural del ámbito Nacional”.



La Procuraduría tuvo en cuenta los hallazgos de la Contraloría Municipal y del Ministerio en los cuales se advirtieron que, al parecer, la licencia de la obra y su intervención no estaban acorde con los lineamientos y las exigencias que establece la Resolución 3277.



Durante un debate de seguimiento al caso realizado hace un par de años en el Concejo de Armenia, el curador López afirmó que aprobó las licencias porque los documentos entregados por la Alcaldía cumplían con lo establecido por la ley