200 ex-combatientes de las Farc siguen esperando proyectos del Estado

A la espera de que inicien los proyectos productivos impulsados por el Gobierno nacional, para volver al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Buenavista, en Mesetas, están más de 200 excombatientes de las Farc registrados en la zona veredal ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El campanazo lo dio Cipriano o Germán, el exjefe de las Farc elegido como responsable de la zona en el congreso del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).



Cipriano recuerda que los únicos proyectos que se desarrollan en la zona son de “economía rápida” y para el autosostenimiento del grupo, entre ellos porcicultura, ganadería, piscicultura, plátano, yuca y gallinas. “Son proyectos para el autoconsumo, no son con fines comerciales, los proyectos del Estado no han llegado”, dijo el jefe de la zona.



Reveló que los 200 excombatientes que están por fuera de la ETCR se encuentran con las familias trabajando en “cultivos de carácter individual”, con el respectivo seguimiento de la organización.



“No tienen en qué ocuparse aquí en la ETCR, razón por la que se fueron para donde las familias a trabajar o a recibir el apoyo de ellos. Me han informado que cuando arranquen en forma los proyectos productivos del Gobierno, en desarrollo del acuerdo de paz, van a regresar. Mantengo comunicación por teléfono con ellos, están bien y quieren regresar”, precisó Cipriano.

No obstante, reveló que en la inspección de La Julia hay 64 excombatientes agrupados en una cooperativa sembrando yuca, plátano y trabajando con cerdos, gallinas y especies menores.



Vale recordar que ante la Oficina del Alto Comisionado existen reportes de las mismas Farc sobre cincuenta exguerrilleros que abandonaron la zona para vincularse a las disidencias en Meta y Guaviare.



A los ex-Farc les preocupa la relación con las comunidades porque consideran que les han generado perjuicios. “Recuerde que la carretera la acabaron cuando hicieron el campamento, hay una superpoblación en la vereda, que nada tiene que ver con el esquema campesino y no estamos aportando nada, hay un sistema de ventas de especies que íbamos a intercambiar, pero no tenemos nada”, concluyó Cipriano.







