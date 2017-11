Reinicio de diálogo con indígenas desbloquearía vías en Cauca

El balance de los paros campesinos e indígenas que se desarrollan en diferentes zonas del país es agridulce. Mientras, en Huila y en la región del Catatumbo (Norte de Santander) los manifestantes y el Gobierno llegaron a consensos y se levantaron las movilizaciones; las protestas indígenas en Cauca, que completan una semana, persisten.

En la noche del sábado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que no volvería a la mesa de negociación en tanto no se despejaran las vías en el Cauca.



No obstante, en la tarde de este domingo, las partes llegaron a un acuerdo y anunciaron, desde el municipio de Caldono, que el despeje de la vía Panamericana se daría este lunes tras la reinstalación de las mesas de interlocución.



“Desde este momento, el Gobierno Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) harán todo lo posible para evitar cualquier acto de confrontación y mantener un clima de paz que permita un diálogo fluido para encontrar soluciones conjuntas a los problemas de los pueblos indígenas del Cauca”, sostuvieron las partes en un comunicado conjunto.



Los indígenas han manifestado que se movilizan por el incumplimiento del Gobierno con lo pactado en el Decreto 982 de 1999, relacionado con la garantía de la educación y la salud para los pueblos indígenas, la recuperación de tierras y la reparación efectiva de las víctimas. Además, exigen el cumplimiento del enfoque étnico en la implementación de los acuerdos de paz.

Escasea la gasolina

A lo largo de la Panamericana han sido bloqueados 8 puntos neurálgicos que mantienen restringido el flujo vehicular entre Cali y Popayán. El norte del Cauca está completamente bloqueado y a la altura de los peajes de Villarrica y Tunía se presentaron cierres preventivos por parte de la Policía.



Los bloqueos han ocasionado el desabastecimiento de combustible y gas domiciliario en Nariño. La Alcaldía de Pasto expidió el domingo un decreto que restringe la venta de gasolina en la ciudad.



En Popayán se tomaron medidas similares, pues la gasolina y el ACPM ya se agotaron en 16 de las 23 estaciones de servicio que hay en la ciudad. Centenares de vehículos hacen largas colas para poder tanquear en las estaciones que están operando. Además, en la capital del Cauca empiezan a escasear los productos lácteos.



Por otro lado, la Federación Colombiana de Transporte de Carga anunció que las pérdidas del sector ascienden a más de 5.000 millones de pesos por cuenta de los vehículos incinerados y de los carros que permanecen quietos.



Se calcula, además, que mil pasajeros se encuentran en la Terminal de Transportes de Cali sin poder continuar su trayecto hacia el sur del país y del continente. Y en Villarrica (Cauca) permanecen otros 500 viajeros que esperan retomar su recorrido una vez los indígenas y el Gobierno reanuden las conversaciones.

Se levantó el paro en Huila y Catatumbo

Luego del proceso de negociación, las delegaciones del Gobierno y los manifestantes de Huila y Catatumbo lograron un consenso para levantar los paros que se adelantaban en ambas regiones. Los acuerdos incluyen inversiones en materia de vías, salud y seguridad. Así mismo se avanzó en la discusión sobre la sustitución de cultivos ilícitos y la implementación efectiva de los acuerdos de paz.



EL TIEMPO