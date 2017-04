El 17 de abril sería el regreso a clase en colegios afectados en Mocoa

07 de abril 2017 , 01:03 a.m.

07 de abril 2017 , 01:03 a.m.

La avalancha del fin de semana pasado, en Mocoa, causó daños en las sedes de siete colegios que albergan a una tercera parte de la población estudiantil, es decir, a cerca de 4.000 niños y jóvenes.

De los siete establecimientos afectados, uno quedó totalmente destruida (la Institución Etnoeducativa Bilingüe Kamentsa), otras tres continúan inundadas y las demás se encuentran en zonas de riesgo y, por lo tanto, no pueden estar en funcionamiento.

(Además: ¿Cómo se levantará el mejor colegio del país tras tragedia de Mocoa?)



Y aunque quedó en pie, la sede Maguaré del Sena presenta daños en su cubierta y el mobiliario y equipos de cómputo se perdieron. Además, muchos aprendices fallecieron –aún se desconoce la cifra– y hay instructores que están desaparecidos, según informó la institución de formación técnica y tecnológica.



Hasta ahora se conoce el fallecimiento de dos profesoras y una auxiliar administrativa de los colegios, lo mismo que el deceso de varios estudiantes y un sinnúmero de desaparecidos, según la Secretaría de Educación de Mocoa.

(Lea también: ‘La reconstrucción de Mocoa será transparente’)



Aunque por obvias razones la educación pasó a un segundo plano en la tragedia, pues como primera medida se desplegaron acciones humanitarias para garantizar las necesidades básicas de los sobrevivientes, la ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, aseguró que los menores regresarán tan pronto como sea posible a sus estudios.



Una fecha tentativa, de acuerdo con el secretario de Educación de Mocoa, Jorge Ferrín, es el 17 de abril. “La Ministra se comprometió a ayudarnos con todos los recursos necesarios para garantizar la educación de nuestros niños”, dijo el funcionario.



Sin embargo, según la Ministra, para la reanudación de clases no solo se requiere de infraestructura, sino también de “la generación de un contexto adecuado, como atención psicosocial. Son niños, jóvenes y docentes que resultaron afectados y requieren un proceso de apoyo”.



“Queremos que regresen bien, que sea un inicio tranquilo, que proteja a los niños y los ayude a enfocarse en el estudio. No tenemos una fecha definida, pues eso depende de las evaluaciones que estamos haciendo”, puntualizó Giha.



La jefe de la cartera de Educación, quien visitó la zona el pasado miércoles y se entrevistó con las autoridades locales y departamentales, expresó que se requieren igualmente kits escolares, mobiliario, uniformes y el concurso de psicólogos, entre otros especialistas, para que los estudiantes regresen de la mejor manera a las aulas.



NACIÓN