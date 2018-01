Nueva ola de violencia asedia la región del Catatumbo

Una nueva ola de violencia tiene en alerta a las autoridades militares y de policía que están desplegadas en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde facciones de la guerrilla del Eln y el reducto del Epl, más conocido como ‘Los Pelusos’, mantienen una fuerte injerencia armada.

El anuncio de ayer de suspender la quinta ronda de diálogos con el Eln, por parte del Gobierno Nacional, fue sucedida por una seguidilla de acciones violentas que en las últimas horas dejó a un soldado profesional herido, en el corregimiento de La Gabarra del municipio de Tibú (Norte de Santander), donde un pelotón de efectivos adscritos a la Fuerza Tarea Vulcano fue sorprendido con la activación de varios artefactos explosivos, cuando adelantaban labores de verificación, en esta parte del Catatumbo.

No muy lejos de ahí, a 127 kilómetros de distancia, en jurisdicción del municipio de Convención, una aeronave al servicio de Ecopetrol fue impactada con armas de fuego. Pese a esta arremetida, que no dejó heridos, ni afectaciones de consideración sobre el vehículo aéreo, el plan de vuelo ejecutado por la empresa contratista Helistar se cumplió sin mayores contratiempos.

Sobre estos dos hechos violentos no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades militares, ni tampoco por parte de la estatal petrolera, que opera en esta región fronteriza con Venezuela.

Feminicidio genera conmoción en San Calixto

Entretanto, la Policía de Norte de Santander adelanta las investigaciones del homicidio de una mujer, identificada como Leddy Amaya Ramírez, que fue asesinada por desconocidos a bordo de una motocicleta, en la puerta de su domicilio, ubicado en el municipio de San Calixto (Norte de Santander).



“En horas de la mañana fuimos reportados de la muerte violenta de una mujer. Ya estamos adelantando una investigación. Hay un grupo que se traslada al lugar para saber qué fue lo que realmente ocurrió”, indicó el coronel George Quinto, comandante de la Policía de Norte de Santander.



En el hecho violento, la víctima resultó herida de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después. El deceso de esta trabajadora de 37 años, que promocionaba servicios de salud en esta parte del Catatumbo, tiene conmocionada a las autoridades y a la comunidad de esta localidad nortesantandereana.



CÚCUTA