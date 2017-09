La reflexión del papa Francisco sobre machismo y violencia de género

Dejar los estilos patriarcales y machistas pidió el papa Francisco durante la homilía que celebró este viernes en Villavicencio, en honor a la Virgen Madre de Dios.



En férrea defensa de la mujer, el pontífice subrayó que en algunas comunidades “todavía arrastramos estilos patriarcales y machistas (por lo que) es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres que marcaron tendencia e hicieron historia”.

Hay que dejar en el pasado las historias de postergación y sometimiento –dijo el Papa– y puso como ejemplo el comportamiento de José con María, en el seno del hogar de Jesús, que “toma decisiones mostrando su calidad humana antes de ser ayudado por el ángel y llegar a comprender todo lo que sucedía a su alrededor”.



Y agregó, “la nobleza del corazón de José le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y, en su duda por cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio”.



“Este pueblo de Colombia –dijo el Papa– está lleno de historias, muchas de amor y de luz; otras de desencuentros, agravios y también de muerte. ¡Cuántos de ustedes pueden narrar destierros y desolaciones!, ¡cuántas mujeres, desde el silencio, han perseverado solas y cuántos hombres de bien han buscado dejar de lado enconos y rencores, queriendo combinar justicia y bondad!”.



Enseguida preguntó: “¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos de reconciliación?”, a lo que respondió: “Eso es posible si todos los colombianos decimos sí a la verdad, a la bondad, a la reconciliación. Y esto solo es posible si llenamos de la luz del Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y desencuentro”.



Finalmente, señaló que cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de procesos de construcción de la paz.

¡Cuántos de ustedes pueden narrar destierros y desolaciones! FACEBOOK

TWITTER

Petición de las mujeres

Luego de este discurso, las mujeres del Meta celebraron, frente al parque Sikuany, cerca del estadio de Villavicencio. Y no era para menos. El papa Francisco tuvo en cuenta la petición que le habían hecho llegar a través del Nuncio Apostólico. En dicho manifiesto le piden que las ayude en la lucha contra la violencia de género y sexual dentro y fuera del conflicto.



Leila Rosa Peña, secretaria de la Mujer de la Alcaldía, señaló que en el documento se resumen decenas de reuniones de los últimos tres meses, a los que asistieron representantes de 35 organizaciones. “En una sola voz queremos decir: no más violencia contra las mujeres”, dijo la funcionaria, quien se convirtió en líder de esta causa.



Esas asociaciones y ONG, entre las que hay indígenas y afro, representan a unas 12.000 mujeres, de las que 5.000 se ubicaron estratégicamente en el recorrido del papamóvil y se autodenominaron ‘La gran mancha naranja’, porque estaban vestidas con ropa de ese color que representa la defensa de los derechos de la mujer. Lo único que no lograron, como era su propósito, fue detener la caravana del santo padre y que este recibiera de sus manos el documento, como una señal de que esa lucha también será mundial.



NELSON ARDILA ARIAS

Redactor Llano Sie7edías