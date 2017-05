El cara a cara por la refinería de Barranca

Este miércoles 17 de mayo, la Alcaldía de Barrancabermeja, los sectores empresarial y gremial y la fuerza social del municipio santandereano participarán de un paro cívico promovido desde la administración y desde la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). La razón de esto, dicen, es evitar que Ecopetrol chatarrice la Refinería de Barranca por la falta de modernización de esta, pero desde la estatal petrolera niegan que eso vaya a pasar.

Darío Echeverry, alcalde del puerto, comentó que han tocado varias puertas sin respuestas satisfactorias y por eso harán un paro cívico indefinido.



“Se hará un gran cabildo ciudadano, que nos lo permite la ley, para que sea la misma soberanía del pueblo la que exprese hacia dónde tenemos que llegar”, complementó.

Según el mandatario local, lo que exigen es una necesidad que nació desde Ecopetrol, en el 2011, la Junta Directiva le contó al país que había aprobado la inversión para el proyecto. “Se abrió la licitación y todo, pero llegó la crisis del petróleo y el problema de Reficar. Entonces, lo dispuesto para Barrancabermeja terminó invertido en los sobrecostos de Cartagena. Y decidieron no modernizar”, dice.



Aunque reconoció que la empresa le ha hecho inversiones a la refinería, para él no es suficiente: “Ha sido para mantenimientos y porque se requieren”.



(Lea aquí: Balance reanima la acción de Ecopetrol)



Detalló, según sus cálculos, que en Barranca solo se está aprovechando el 75 por ciento de cada barril de crudo que se carga, mientras que “en Reficar se está utilizando un 97 por ciento de lo cargado”.



El alcalde Echeverry dijo que los crudos que se procesan en su municipio contienen un alto contenido de azufre y de ácido y que la actual planta no está dando los resultados que se requerirán en unos años para los nuevos planes ambientales.

“Si no se moderniza, se desactualiza tecnológicamente. Esa refinería que Ecopetrol dice que es la ‘joya de la corona’ no será competitiva, ya no convertirá como requiere el mercado”, acotó.



Informó que la situación social en Barranca es preocupante: el desempleo estaría en más del 23 por ciento y el sector inmobiliario habría invertido casi 300 mil millones de pesos, en cinco hoteles y en proyectos de vivienda de más de 4 mil apartamentos, ante la expectativa de unas obras que no se han realizado.



“De los apartamentos que se entregaron, la mayoría están desocupados o con letreros de arriendo o venta. Ha sido un golpe muy fuerte”, agregó.



El Alcalde hizo un llamado a todo el país. “Si la Refinería se chatarrizara, nos veremos obligados a importar el 70 por ciento de todo lo que es gasolina y diésel. Si dependemos de terceros, el día que no nos llegue el producto estaremos condenados”.

Ecopetrol se defiende

Desde la estatal petrolera fueron tajantes y negaron que se esté pensando en chatarrizar.



“Hablar de eso demuestra desconocimiento de la situación real. Desde Barrancabermeja se abastece el 70 por ciento de los combustibles que necesita el país y se hacen todos los esfuerzos por cumplir con esa responsabilidad. La refinería es un activo estratégico de Ecopetrol como compañía integrada”, aseveró Orlando Díaz Montoya, gerente de la Refinería.



(Además: Imponen millonaria multa a operador de basurero en Barrancabermeja)



El funcionario sostuvo que en los últimos 8 años se invirtieron 4.290 millones de dólares en modernización de procesos, “como la construcción de siete nuevas unidades de Hidrotratamiento para reducir el contenido de azufre, la ejecución de un Plan Maestro de Servicios Industriales para la actualización de los sistemas de tratamiento de agua, aire y generación eléctrica, y se puso en marcha un moderno centro de optimización”.



Díaz también remarcó que esas inversiones han hecho que la refinería haya aumentado a 80 por ciento su factor de conversión.



“Estas son algunas de las razones por las que tenemos que decir que el señor Darío Echeverry y todas las personas que hablan de chatarrizar lo están haciendo sin fundamentos y desconociendo el esfuerzo que hace Ecopetrol para mantener vigente este activo”, añadió.



Dejó claro que, en este momento, el proyecto de modernización está aplazado debido a algunas dificultades financieras y confirmó que, ahora, “las prioridades son la exploración y el hallazgo de crudo y gas”.



“Cuando se puedan materializar los hallazgos habrá la posibilidad de volver a reubicar el proyecto, porque las condiciones, a cuando se formuló, han cambiado enormemente”, prosiguió, al tiempo que señaló que para este 2017 se tiene prevista una inversión por 530 mil millones de pesos.



Díaz lamentó la difícil situación social por la que pasa el municipio, pero dejó claro que “Ecopetrol no puede hacerse responsable de esa situación, porque, como cualquier otra empresa, estructuró sus planes con ciertas condiciones que cambiaron”.



CAMILO HERNÁNDEZ M.

Redactor de NACIÓN